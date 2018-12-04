В Краснодаре ликвидировали «Отряды Путина»
Краснодарский суд 4 декабря ликвидировал фонд «Отрядов Путина»
В июне руководитель и председатель фонда «Социальная справедливость» Марат Динаев заявил, что «Отряды Путина» прекращают деятельность. Однако 3 октября на их ютуб-канале появилось видео, в котором говорится, что движение возобновило работу. В конце ноября в организации сообщили о вооруженном нападении на своих активистов и руководителя.
На «Отряды Путина» подало иск Министерство юстиции. Оно утверждало, что организация нарушает законодательство. Судебное заседание должно было состояться еще 26 ноября, однако его перенесли из-за травмы Динаева, которую он получил в результате нападения.
Первомайский районный суд Краснодара 4 декабря все-таки ликвидировал благотворительный фонд «Социальная справедливость», связанный с движением «Отряды Путина», пишут в телегам-канале «Кубанский Топалов».
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«Отряды Путина» создали руководители краснодарского общественного фонда «Социальная справедливость» Марат Динаев и его дочь Фатима. Изначально организация планировала помогать пожилым людям, но впоследствии якобы переквалифицировалась на поддержку малоимущим семьям. То, каким образом функционируют и взаимодействуют эти две организации, а также чем руководствуются их лидеры, можно прочесть в материале, который по просьбе издания Meduza подготовил издатель портала Юга.ру.
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