В Краснодаре суд прекратил разбирательство против вице-мэра Доронина

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Административное дело против замглавы Краснодара рассматривалось в Первомайском суде. Производство прекратили из-за отсутствия состава правонарушения

Издание «Утренний Юг» обратило внимание, что 23 ноября на сайте Первомайского районного суда появилась информация о рассмотрении дела об административном правонарушении по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение). По этому делу привлекался вице-мэр Краснодара Артем Доронин. Как должностному лицу по этой статье Доронину мог грозить штраф до 80 тыс. рублей. О каком именно нарушении идет речь, не уточняется. Однако в суде прекратили производство по этому делу в связи с отсутствием состава правонарушения.

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В пресс-службе Краснодарского краевого суда журналисту Юга.ру уточнили, что в суде не были представлены доказательства состава преступления именно в действиях Доронина, так как то, что ему вменялось, не входило в круг его обязанностей.

Как стало известно Юга.ру, материалы в суд из-за нарушения по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ направлены не только в отношении Доронина, но и ряда лиц администрации города. Информации о том, зарегистрированы ли они в суде, пока нет.

Ранее Юга.ру писали, что вице-мэр Краснодара Доронин подал в суд на кубанские СМИ из-за сообщений про его задержание. Это произошло на фоне обысков в здании администрации города.

До этого СМИ сообщили, что Доронин подал в суд из-за обвинения журналистки в причастности к кипрским офшорам.

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