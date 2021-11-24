В Анапе пьяный мужчина выстрелил в полицейского

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю
    © Скриншот видео пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю

В ночь на 24 ноября в Анапе пьяный мужчина выстрелил из пневматического пистолета в сотрудника ППС

Около 00:30 в полицию Анапы поступил вызов от женщины из хутора Чекон. Она сказала, что её пьяный родственник пришел к дому и угрожает расправой.

На место приехали сотрудники ППС. Когда они попытались задержать мужчину, он выстрелил в 31-летнего полицейского из травматического оружия и ударил ножом в шею, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

«Он стоял под деревом. Я потребовал от него, чтобы он вышел на свет и показал руки. Он начал сокращать расстояние, проигнорировал мои требования, выхватил пистолет и выстрелил в меня. Попал в область груди», — рассказал пострадавший полицейский.

Нападавшего задержали. 45-летний мужчина оказался ранее судим. Анапский отдел СКР возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья в отношении полицейского). Его хотят заключить под стражу. 

Как писали Юга.ру, это не первый случай нападения на сотрудника полиции в Краснодарском крае. В сентябре мужчину осудили за то, что он прокусил палец полицейскому, а в Ейске 20-летний молодой человек перекинул через бедро сотрудника ДПС.

Анапа Полиция Происшествия

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