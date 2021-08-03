На жителя Ейска, который перекинул через бедро сотрудника ДПС, возбудили уголовное дело

2 августа СК Кубани возбудил уголовное дело в отношении парня, который перекинул через бедро полицейского

Напомним, инцидент произошел ночью 31 июля на центральном пляже Ейска. Сотрудник ДПС попросил 20-летнего местного жителя покинуть проезжую часть, но он не отреагировал на замечание. Тогда полицейский взял парня за шею, а тот перекинул его через бедро. 1 августа на парня составили протокол.

2 августа глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался произошедшим и поручил руководителю краевого следкома доложить обо всех обстоятельствах инцидента и дать правовую оценку действиям ейчанина.

В тот же день в отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Парня подозревают в применении насилия в отношения представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в июле в Краснодаре завели два административных дела на курьера, который плюнул в сотрудника ДПС.