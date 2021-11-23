22 ноября стало известно, что арбитражный суд Краснодарского края принял к рассмотрению иск ООО «Инвестстрой» к мэрии Краснодара о праве собственности на самовольную постройку

Судя по документам , на которые указал «Коммерсантъ», компания подала иск в июне 2021 года, суд назначен на 7 декабря. Суд потребовал от истца дополнительно обосновать свою позицию, а мэрию города — дать сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) по участку, где расположен спорный объект. Речь о футбольном павильоне детской академии ФК «Краснодар», находящемся у края Рождественского парка и рядом с церковью в Юбилейном микрорайоне по адресу Рождественская Набережная, 1/7. По кадастру участок занимает 1,282 кв. метра и стоит 8,55 млн рублей.

ООО «Инвестстрой» зарегистрировано в 2009 году, его гендиректор — Сергей Трунов, а учредитель — Сергей Галицкий. В 2020 году выручка компании составила 22,96 млрд рублей.

Как сообщали Юга.ру, весной 2019 года эта компания Галицкого договорилась с мэрией Краснодара о реконструкции кинотеатра «Аврора». Ее планируется завершить к 2024 году. В сентябре 2020-го проект реконструкции получил нацпремию, но его подробности стали известны только в марте 2021-го, тогда же прошло и онлайн-голосование за его принятие.