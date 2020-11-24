ФК «Краснодар» откроет еще один футбольный манеж для бесплатных тренировок

24 ноября в пресс-службе ФК «Краснодар» рассказали об открытии нового филиала клубной Академии на улице Черкасской

Манеж на Черкасской представляет собой крытый объект площадью более 1 тыс. кв. метров. Стены комплекса сделаны из сендвич-панелей на основе стального профнастила и утеплителя. Это позволит игрокам проводить тренировки в течение всего года, уточнили в пресс-службе ФК «Краснодар». На территории манежа есть поле размером 22 на 38 метров с современным искусственным покрытием, две раздевалки с душевыми, тренерская и другие подсобные помещения. На втором этаже оборудована площадка для родителей, ожидающих детей.

Заниматься футболом смогут дети в возрасте от 6 до 11 лет. В целом комплекс может принимать до 1 тыс. человек. Его планируют открыть в первой половине 2021 года.

Сейчас в состав Академии ФК «Краснодар» входит 30 филиалов. Из них 23 — это манежи, в которых обучаются более 10 тыс. воспитанников. Все тренировки проводятся бесплатно.

Напомним, в октябре 2019 года бизнесмен и президент ФК «Краснодар» Сергей Галицкий на бизнес-форуме «Дело за малым» рассказал о будущем футбольной школы.