На Кубани снова выявили почти 1 тыс. новых случаев коронавируса, из них 263 — в Краснодаре

Краснодарский край

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  • © Фото Mufid Majnun, unsplash.com
    © Фото Mufid Majnun, unsplash.com

В Краснодарском крае за сутки 22 ноября у 991 человека официально подтвердилось наличие коронавируса в организме. Больше всего случаев по-прежнему в Краснодаре

По данным краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, самому младшему пациенту исполнилось всего семь дней, самому старшему — 96 лет.

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Количество случаев инфекции в муниципалитетах:

  • Краснодар — 263 человека;
  • Сочи — 132;
  • Новороссийск — 51;
  • Ейский район — 49;
  • Тимашевский район — 40;
  • Крымский район — 30;
  • Анапа, Динской, Каневской районы — по 28;
  • Староминский район — 27;
  • Брюховецкий и Красноармейский районы — по 21;
  • Геленджик — 19;
  • Армавир, Славянский, Абинский районы — по 18;
  • Кавказский, Темрюкский и Белоглинский — по 17;
  • Туапсинский район — 14;
  • Кореновский — 13;
  • Лабинский и Усть-Лабинский — по 11;
  • Тбилисский — 10;
  • Ленинградский район — 9 случаев;
  • Выселковский и Калининский — по 8;
  • Северский, Тихорецкий, Новопокровский — по 7;
  • Приморско-Ахтарск — 6;
  • Крыловский, Успенский и Павловский районы — по 5;
  • Апшеронский — 4;
  • Белореченский, Кущевский, Гулькевичский, Новокубанский районы — по 3;
  • Щербиновский и Мостовский районы — по 2;
  • Горячий Ключ, Курганинский, Отрадненский районы — по одному.

За весь период пандемии выявили более 92 тыс. случаев инфекции. Выздоровели 65 тыс. 99 человек, за сутки — 1 тыс. 207 человек, скончались — 8 тыс. 525 человек, за сутки — 66 человек.

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В больницах края лечатся 5 тыс. 676 пациентов с подозрением на коронавирус, инфекция официально подтверждена у 3 тыс. 29 человек. На амбулаторном лечении с подозрением на коронавирус находятся 29 тыс. 682 человека, в том числе 16 тыс. 161 пациент с COVID-19 — на дому.

Ранее Юга.ру писали, что на Кубани 20 ноября был побит очередной рекорд по количеству новых случаев инфекции — 997 новых заболевших.

Напомним, что с 22 ноября в регионе ужесточили меры по борьбе с коронавирусом. Например, в торговые центры сейчас не пускают людей без QR-кода о вакцинации, справки о перенесенном заболевании либо справки о медотводе от вакцинации. Полный список ограничений можно узнать здесь.

Здравоохранение Коронавирус

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