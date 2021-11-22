На Кубани снова выявили почти 1 тыс. новых случаев коронавируса, из них 263 — в Краснодаре

В Краснодарском крае за сутки 22 ноября у 991 человека официально подтвердилось наличие коронавируса в организме. Больше всего случаев по-прежнему в Краснодаре

По данным краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, самому младшему пациенту исполнилось всего семь дней, самому старшему — 96 лет.

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Количество случаев инфекции в муниципалитетах: Краснодар — 263 человека;

Сочи — 132;

Новороссийск — 51;

Ейский район — 49;

Тимашевский район — 40;

Крымский район — 30;

Анапа, Динской, Каневской районы — по 28;

Староминский район — 27;

Брюховецкий и Красноармейский районы — по 21;

Геленджик — 19;

Армавир, Славянский, Абинский районы — по 18;

Кавказский, Темрюкский и Белоглинский — по 17;

Туапсинский район — 14;

Кореновский — 13;

Лабинский и Усть-Лабинский — по 11;

Тбилисский — 10;

Ленинградский район — 9 случаев;

Выселковский и Калининский — по 8;

Северский, Тихорецкий, Новопокровский — по 7;

Приморско-Ахтарск — 6;

Крыловский, Успенский и Павловский районы — по 5;

Апшеронский — 4;

Белореченский, Кущевский, Гулькевичский, Новокубанский районы — по 3;

Щербиновский и Мостовский районы — по 2;

Горячий Ключ, Курганинский, Отрадненский районы — по одному. За весь период пандемии выявили более 92 тыс. случаев инфекции. Выздоровели 65 тыс. 99 человек, за сутки — 1 тыс. 207 человек, скончались — 8 тыс. 525 человек, за сутки — 66 человек.

В больницах края лечатся 5 тыс. 676 пациентов с подозрением на коронавирус, инфекция официально подтверждена у 3 тыс. 29 человек. На амбулаторном лечении с подозрением на коронавирус находятся 29 тыс. 682 человека, в том числе 16 тыс. 161 пациент с COVID-19 — на дому.

Ранее Юга.ру писали, что на Кубани 20 ноября был побит очередной рекорд по количеству новых случаев инфекции — 997 новых заболевших.