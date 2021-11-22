На Кубани снова выявили почти 1 тыс. новых случаев коронавируса, из них 263 — в Краснодаре
В Краснодарском крае за сутки 22 ноября у 991 человека официально подтвердилось наличие коронавируса в организме. Больше всего случаев по-прежнему в Краснодаре
По данным краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, самому младшему пациенту исполнилось всего семь дней, самому старшему — 96 лет.
Читайте также:
Количество случаев инфекции в муниципалитетах:
- Краснодар — 263 человека;
- Сочи — 132;
- Новороссийск — 51;
- Ейский район — 49;
- Тимашевский район — 40;
- Крымский район — 30;
- Анапа, Динской, Каневской районы — по 28;
- Староминский район — 27;
- Брюховецкий и Красноармейский районы — по 21;
- Геленджик — 19;
- Армавир, Славянский, Абинский районы — по 18;
- Кавказский, Темрюкский и Белоглинский — по 17;
- Туапсинский район — 14;
- Кореновский — 13;
- Лабинский и Усть-Лабинский — по 11;
- Тбилисский — 10;
- Ленинградский район — 9 случаев;
- Выселковский и Калининский — по 8;
- Северский, Тихорецкий, Новопокровский — по 7;
- Приморско-Ахтарск — 6;
- Крыловский, Успенский и Павловский районы — по 5;
- Апшеронский — 4;
- Белореченский, Кущевский, Гулькевичский, Новокубанский районы — по 3;
- Щербиновский и Мостовский районы — по 2;
- Горячий Ключ, Курганинский, Отрадненский районы — по одному.
За весь период пандемии выявили более 92 тыс. случаев инфекции. Выздоровели 65 тыс. 99 человек, за сутки — 1 тыс. 207 человек, скончались — 8 тыс. 525 человек, за сутки — 66 человек.
В больницах края лечатся 5 тыс. 676 пациентов с подозрением на коронавирус, инфекция официально подтверждена у 3 тыс. 29 человек. На амбулаторном лечении с подозрением на коронавирус находятся 29 тыс. 682 человека, в том числе 16 тыс. 161 пациент с COVID-19 — на дому.
Ранее Юга.ру писали, что на Кубани 20 ноября был побит очередной рекорд по количеству новых случаев инфекции — 997 новых заболевших.
Напомним, что с 22 ноября в регионе ужесточили меры по борьбе с коронавирусом. Например, в торговые центры сейчас не пускают людей без QR-кода о вакцинации, справки о перенесенном заболевании либо справки о медотводе от вакцинации. Полный список ограничений можно узнать здесь.