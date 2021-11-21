Мэрия Краснодара рассказала, куда пропали автобусы №7

Ранее на этой неделе Юга.ру писали об автобусном «маршруте-призраке», который соединяет краснодарский аэропорт с Комсомольским микрорайоном, окрестностями улиц Селезнева, Северной, Красной, Дзержинского, поселками «9-й км» и имени Демьяна Бедного.

Общественное движение «Транспортная инициатива» решило проверить жалобы пассажиров, которые утверждали, что автобуса №7 приходится дожидаться по 2,5 часа. Выяснилось, что вместо 19 транспортных средств, прописанных в контракте с мэрией, на маршруте находится всего два. О соблюдении заявленного интервал движения в 10 минут в такой ситуации речи, конечно, идти не может. К тому же диспетчерская служба не в силах указать точное местонахождение автобуса №7 в тот или иной момент. «Получается парадоксальная ситуация: пассажиры ездить не могут, но перевозчик субсидии [от мэрии] получает», говорит руководитель «Транспортной инициативы» Марина Репещук.

Одновременно с публикацией Юга.ру отправили в администрацию Краснодара запрос с просьбой разъяснить ситуацию. И вчера мы получили официальный ответ:

«По информации городского департамента транспорта и дорожного хозяйства, из-за сложной ситуации, связанной с нехваткой водителей, автобусы действительно ходят с нарушением графика. Маршрут №7 обслуживает предприятие «Краснодаравтотранс». Департамент неоднократно направлял в адрес руководства предприятия акты выявленных нарушений, требования соблюдать график движения и выпускать на линию необходимое количество подвижного состава. Также составлялись протоколы об административных нарушениях.

В ближайшее время будут рассмотрены варианты решения проблемы. В том числе, возможность досрочного прекращения действия свидетельства предприятия и проведение открытого конкурса по определению другого перевозчика».

А пока что городской дептранс рекомендует добираться в аэропорт и из него на троллейбусе №7 и автобусе №30. Отметим, что оба этих маршрута проходят по улице Ставропольской и никак не захватывают северную часть города. К тому же у маршрутки №30 конечной остановкой является на аэропорт, а улица Лавочкина в Пашковке, и по пути из центра многие водители этого маршрута просто не заезжают в аэропорт, если в салоне нет пассажиров, которым туда нужно.

Напомним, что с 29 ноября в некоторых маршрутных автобусах Краснодара проезд подорожает до 35 рублей.