Проезд в маршрутках Краснодара подорожает до 35 рублей
В конце ноября краснодарские маршрутчики начнут повышать цену на проезд
13 ноября в телеграм-канале «Общественный транспорт Краснодара» рассказали, что цена проезда на 62 маршрутке вырастет до 35 рублей с 29 ноября. Скорее всего, это коснется и других маршрутов.
Журналистка Юга.ру взяла комментарий у руководителя городского общественного движения «Транспортная инициатива» Марины Репещук. Она подтвердила, что в конце ноября — начале декабря большинство перевозчиков может поднять плату за проезд. Это связано с резким ростом цен на горюче-смазочные материалы, запчасти, страховки.
«Некоторые перевозчики, которые имеют свой парк машин, а водителей только нанимают, показали мне рост цен на материалы в цифрах — это, конечно, катастрофа. Но и пассажиры не должны быть заложниками ситуации. Их доходы сократились за время пандемии, увеличение стоимости проезда бьет по карману», — поделилась Репещук.
Она подчеркнула необходимость транспортной реформы, при которой администрация города взяла бы на себя обязательства по перевозке пассажиров, и доплачивала бы перевозчикам из бюджета. Женщина уверена, что городу это выгодно, несмотря на дополнительные расходы: доступный и современный общественный транспорт освободит дороги от постоянных пробок в 8–10 баллов.
Ранее Юга.ру писали, из-за чего маршрутчикам вообще приходится повышать цены и почему они сами этим недовольны.
Напомним, в январе 2021 года цены на проезд в маршрутках выросли с 28 до 30 рублей. Тогда мэрия пообещала, что тарифы на маршрутах КТТУ повышать не будут. Однако 5 мая мэр Краснодара объявил о повышении цены проезда в трамваях, троллейбусах и муниципальных автобусах до 30 рублей.