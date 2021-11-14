Проезд в маршрутках Краснодара подорожает до 35 рублей

13 ноября в телеграм-канале «Общественный транспорт Краснодара» рассказали, что цена проезда на 62 маршрутке вырастет до 35 рублей с 29 ноября. Скорее всего, это коснется и других маршрутов.

Журналистка Юга.ру взяла комментарий у руководителя городского общественного движения «Транспортная инициатива» Марины Репещук. Она подтвердила, что в конце ноября — начале декабря большинство перевозчиков может поднять плату за проезд. Это связано с резким ростом цен на горюче-смазочные материалы, запчасти, страховки.

«Некоторые перевозчики, которые имеют свой парк машин, а водителей только нанимают, показали мне рост цен на материалы в цифрах — это, конечно, катастрофа. Но и пассажиры не должны быть заложниками ситуации. Их доходы сократились за время пандемии, увеличение стоимости проезда бьет по карману», — поделилась Репещук.

Она подчеркнула необходимость транспортной реформы, при которой администрация города взяла бы на себя обязательства по перевозке пассажиров, и доплачивала бы перевозчикам из бюджета. Женщина уверена, что городу это выгодно, несмотря на дополнительные расходы: доступный и современный общественный транспорт освободит дороги от постоянных пробок в 8–10 баллов.