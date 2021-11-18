«Маршрут-призрак №7». Куда пропали краснодарские автобусы, везущие людей в аэропорт
Общественники заметили, что в Краснодаре автобусы практически не курсируют по маршруту №7. Рассказываем, что происходит
Автобус №7 в Краснодаре курсирует по маршруту от поселка Демьяна Бедного до аэропорта с 6:45 до 22:20. Это один из самых длинных маршрутов общественного транспорта в городе.
В августе участники общественного движения «Транспортная инициатива» заметили, что на маршруте почти нет автобусов. Они поговорили с сотрудниками аэропорта, чтобы узнать, как это отражается на работе и какие создает неудобства.
Люди рассказали, что автобус ходит с интервалом в 2,5 часа и поездка на нем приравнивается к лотерее.
«Многие увольняются, потому что добраться до аэропорта невозможно. Ездить каждый день на такси мы не можем. Для моего бюджета — это 600 рублей ежедневно и непосильная ноша. Транспорт — боль нашего аэропорта. Я сама мониторила несколько раз автобус и видела, как бабушки и пассажиры стоят, не могут уехать. А пользоваться такси не все имеют возможность», — сказала сотрудница аэропорта.
Женщина рассказала, что она три раза писала в департамент транспорта и администрацию города. В ответ приходили шаблонные письма о том, что проведены проверки, выявлен недовыпуск и виновные будут наказаны. После жалоб транспорт ходил по маршруту несколько дней, а затем ситуация снова ухудшалась.
Людям предлагают пользоваться другими маршрутами — №30 и №31. Но сотрудница аэропорта пояснила, что до 31 маршрута нужно добираться по заросшей дороге, а автобус №30 не доезжает до аэропорта, если в нем нет пассажиров, которые едут до этой остановки.
Руководитель «Транспортной инициативы» Марина Репещук рассказала журналисту Юга.ру, что за последние полтора года в Краснодаре появились маршруты-призраки. Это связано с уходом водителей, недовольных условиями работы. Но при этом, коммерческие перевозчики не спешат уходить с рынка, потому что они получают субсидии на льготных пассажиров.
«Получается парадоксальная ситуация: машин на маршруте практически нет, пассажиры ездить не могут, но перевозчик субсидии получает. Одним из таких является маршрут № 7», — пояснила Репещук.
Руководитель добавила, что участники «транспортной инициативы» неоднократно мониторили этот маршрут. Разница между количеством транспорта, о котором сообщали в дептрансе и фактическим всегда была ощутимой. Последний мониторинг показал, что за два часа не проехало ни одного автобуса, а оператор горячей линии сказал, что на маршруте всего два автобуса вместо 19.
Назвать конкретное местоположение автобусов оператор не смог, якобы по причине того, что программа дает сбой. Он пообещал уточнить информацию у перевозчика и сообщить, но так и не ответил.
«На мой взгляд, новому составу администрации Краснодара необходимо со всей серьёзностью подойти к решению проблем с маршрутками-призраками. Перевозчики, нарушающие закон, не обслуживающие качественно город, должны уйти с его улиц. Именно такая недобросовестная работа коммерческих предприятий способствует автомобилизации города и, соответственно, огромным пробкам в нём», — сказала Репещук.
На сайтах в интернете указаны разные компании, отвечающие за маршрут №7. Юга.ру обратились в ООО «СВП» и узнали, что они не относятся к этой автобусной линии. От городской администрации получить оперативный комментарий не удалось.