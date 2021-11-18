«Маршрут-призрак №7». Куда пропали краснодарские автобусы, везущие людей в аэропорт

Общественники заметили, что в Краснодаре автобусы практически не курсируют по маршруту №7. Рассказываем, что происходит

Автобус №7 в Краснодаре курсирует по маршруту от поселка Демьяна Бедного до аэропорта с 6:45 до 22:20. Это один из самых длинных маршрутов общественного транспорта в городе.

В августе участники общественного движения «Транспортная инициатива» заметили, что на маршруте почти нет автобусов. Они поговорили с сотрудниками аэропорта, чтобы узнать, как это отражается на работе и какие создает неудобства.

Люди рассказали, что автобус ходит с интервалом в 2,5 часа и поездка на нем приравнивается к лотерее.

«Многие увольняются, потому что добраться до аэропорта невозможно. Ездить каждый день на такси мы не можем. Для моего бюджета — это 600 рублей ежедневно и непосильная ноша. Транспорт — боль нашего аэропорта. Я сама мониторила несколько раз автобус и видела, как бабушки и пассажиры стоят, не могут уехать. А пользоваться такси не все имеют возможность», — сказала сотрудница аэропорта.

Женщина рассказала, что она три раза писала в департамент транспорта и администрацию города. В ответ приходили шаблонные письма о том, что проведены проверки, выявлен недовыпуск и виновные будут наказаны. После жалоб транспорт ходил по маршруту несколько дней, а затем ситуация снова ухудшалась.

Людям предлагают пользоваться другими маршрутами — №30 и №31. Но сотрудница аэропорта пояснила, что до 31 маршрута нужно добираться по заросшей дороге, а автобус №30 не доезжает до аэропорта, если в нем нет пассажиров, которые едут до этой остановки.