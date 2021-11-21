РЖД отменило поезд Санкт-Петербург — Адлер

В 2022 году между Петербургом и Адлером будет курсировать на один поезд меньше

Из-за падения пассажирского спроса ОАО «Российские железные дороги» отменило 44 поезда по России, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на Федеральную пассажирскую компанию.

Один из отмененных поездов — «Северная Пальмира», зимой и весной курсирующий между Санкт-Петербургом и Адлером. Точнее, согласно отчетности РЖД это два поезда: №35 едет из Петербурга в Адлер, №36 — из Адлера в Петербург. Пассажирские вагоны в этом составе — двухэтажные купейные и спальные, продолжительность пути от одной конечной станции до другой составляет 37,5-38 часов.

В 2022 году «Северная Пальмира» будет отменена в промежутке с 15 января по 20 апреля. Впрочем, в Федеральной пассажирской компании отметили, что если спрос направление вернется, то отмененные рейсы могут вернуться в расписание раньше запланированного.

Ранее в ноябре пассажирский поезд Владикавказ — Адлер врезался в асфальтоукладчик.

А в сентябре министерство курортов Краснодарского края объявило о намерении построить узкоколейную железную дорогу от Гуамского ущелья до плато Лагонаки.