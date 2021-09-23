На Кубани хотят построить железную дорогу от Гуамского ущелья до плато Лагонаки

В Гуамском ущелье планируют восстановить узкоколейную железную дорогу и построить новый участок дороги до северной части Лагонаки

Юга.ру писали, что в декабре в министерстве курортов Краснодарского края рассказали о плане создания туристического кластера «Курджипский» в Апшеронском районе. Там хотят создать 35 новых туристических и экскурсионных маршрутов и не менее 27 инвестиционных проектов. Планируют, что объем инвестиций в проект составит 5,65 млрд рублей. В кластер войдут такие памятники природы как Гуамское ущелье, Большая и Малая Азишские пещеры, Камышанова поляна, а также поселок Мезмай, в котором есть Орлиная полка, хутор Гуамка и станица Нижегородская.

20 сентября вице-губернатор Александр Руппель в своем инстаграме рассказал о планах по благоустройству Гуамского ущелья. Краевые власти хотят построить пешеходный бульвар от парковки до места посадки на экскурсионный поезд. На это потребуется 47 млн рублей. Руппель отметил, что сейчас маршрут узкоколейной железной дороги составляет всего около 2 км из возможных 30 км. Дорогу собираются достроить на всю потенциальную протяженность. Проект реконструкции железнодорожной ветки и замена состава оценивают в 700 млн рублей.