Пассажирский поезд Владикавказ — Адлер врезался в асфальтоукладчик. Есть погибший

Северная Осетия

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  • © Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Северной Осетии
    © Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Северной Осетии

8 ноября в Северной Осетии поезд столкнулся с асфальтоукладчиком. Водитель спецтехники погиб

ДТП произошло около 17:10 в Кировском районе. На 1987-м км перегона станций Эльхотово — Дарг Кох пассажирский поезд Владикавказ — Адлер столкнулся с асфальтоукладчиком, который проводил работы вблизи ж/д дороги.

Водитель спецтехники погиб. Подвижной состав с рельсов не сошёл, пассажиры и члены локомотивной бригады не пострадали. 

Следователи осматривают место происшествия, будет проведена доследственная проверка, чтобы установить все обстоятельства и причины случившегося, а затем — принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Северной Осетии уточняли, что ДТП произошло в селе Эльхотово, на улице Братьев Бесаевых. Поезд столкнулся с катком. В ликвидации последствий трагедии участвовали 37 спасателей и 11 единиц техники

Владикавказ ДТП Поезда

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Пассажирский поезд Владикавказ — Адлер врезался в асфальтоукладчик. Есть погибший
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