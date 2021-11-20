На улице Северной в Краснодаре ограничат движение

Краснодарский край

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  • Главная дорога © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Главная дорога © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре на улице Северной с 27 по 29 ноября и с 4 по 6 декабря частично ограничат движение транспорта

Это необходимо для строительства сетей водоснабжения и водоотведения, которые проложат методом горизонтально-направленного бурения, сообщает пресс-служба администрации города. В указанные дни будет ограничено движение по одной полосе от улицы Березанской до Корницкого, на участке становят предупреждающие указатели и временные дорожные знаки.

Напомним, в декабре 2020 года бывший главный архитектор Краснодара Наталья Машталир представила проект «7 улиц». Согласно ему, улицы Пашковскую, Карасунскую, Чапаева, Рашпилевскую, Красноармейскую, Красную и Коммунаров сузят в два раза. 17 ноября стало известно, что Машталир покинула пост. Остается вопрос — что теперь будет с проектом. Юга.ру спросили об этом в мэрии, но там ни на один вопрос не дали точного ответа.

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На улице Северной в Краснодаре ограничат движение
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