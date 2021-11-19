Машталир ушла, а что будет с проектом «7 улиц»? Ответили в мэрии Краснодара

Что станет с проектом «7 улиц» после ухода главного архитектора Краснодара Натальи Машталир? Вот что сказали в мэрии

Напомним, в декабре 2020 года бывший главный архитектор Краснодара Наталья Машталир представила проект «7 улиц». Согласно ему, улицы Пашковскую, Карасунскую, Чапаева, Рашпилевскую, Красноармейскую, Красную и Коммунаров сузят в два раза. По мнению экс-главы Краснодара Евгения Первышова, в новых пешеходных зонах предприниматели смогут оборудовать летние кафе и магазины, а также лучше следить за историческими зданиями. В рамках предварительного этапа реализации проекта первой сузили улицу Чапаева. В конце апреля на ней ввели одностороннее движение. А затем анонсировали изменение схемы движения по Чапаева и Коммунаров. Так, от улицы Рашпилевской до Красноармейской машины могли проехать только по одной полосе, а затем одностороннее движение собирались ввести на улице Коммунаров от Буденного до Ленина.

В июле 2021 года проект приостановил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он сказал, что сначала нужно выслушать мнение горожан и получить конструктивную критику. Кондратьев отметил, что поддерживает проект восстановления исторического центра, но ему важно понимать, насколько к этому готовы люди. 17 ноября стало известно, что Наталья Машталир покинула пост главного архитектора Краснодара. Остается вопрос — что теперь будет с проектом «7 улиц»? Об этом спросил в краснодарской администрации портал 93.RU. Редакция спросила в мэрии, обсуждали ли проект с жителями после замечаний губернатора и на каком этапе он находится сейчас. Также журналисты поинтересовались, когда продолжатся работы по сужению дорог.