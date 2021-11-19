Машталир ушла, а что будет с проектом «7 улиц»? Ответили в мэрии Краснодара
Что станет с проектом «7 улиц» после ухода главного архитектора Краснодара Натальи Машталир? Вот что сказали в мэрии
Напомним, в декабре 2020 года бывший главный архитектор Краснодара Наталья Машталир представила проект «7 улиц». Согласно ему, улицы Пашковскую, Карасунскую, Чапаева, Рашпилевскую, Красноармейскую, Красную и Коммунаров сузят в два раза.
По мнению экс-главы Краснодара Евгения Первышова, в новых пешеходных зонах предприниматели смогут оборудовать летние кафе и магазины, а также лучше следить за историческими зданиями.
В рамках предварительного этапа реализации проекта первой сузили улицу Чапаева. В конце апреля на ней ввели одностороннее движение. А затем анонсировали изменение схемы движения по Чапаева и Коммунаров. Так, от улицы Рашпилевской до Красноармейской машины могли проехать только по одной полосе, а затем одностороннее движение собирались ввести на улице Коммунаров от Буденного до Ленина.
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В июле 2021 года проект приостановил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он сказал, что сначала нужно выслушать мнение горожан и получить конструктивную критику. Кондратьев отметил, что поддерживает проект восстановления исторического центра, но ему важно понимать, насколько к этому готовы люди.
17 ноября стало известно, что Наталья Машталир покинула пост главного архитектора Краснодара. Остается вопрос — что теперь будет с проектом «7 улиц»? Об этом спросил в краснодарской администрации портал 93.RU.
Редакция спросила в мэрии, обсуждали ли проект с жителями после замечаний губернатора и на каком этапе он находится сейчас. Также журналисты поинтересовались, когда продолжатся работы по сужению дорог.
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Ни на один вопрос в мэрии не дали точного ответа. По данным пресс-службы, проект находится на стадии проработки. Что это значит — непонятно. На вопрос о встречах с жителями сказали, что проводили обсуждение в феврале и марте 2021 года.
В мэрии добавили, что в рамках проекта предусматривается капитальный ремонт следующих улиц: Чапаева, Пашковской и Карасунской от Красноармейской до Рашпилевской; Рашпилевской от Гимназической до Длинной; Красноармейской и Рашпилевской от Гимназической до Длинной; Красной от Советской до Длинной; Коммунаров от Ленина до Длинной.