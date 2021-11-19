До 2030 года в экономику Кубани планируют привлечь 13 трлн инвестиций

Strategy Partners представила губернатору инвестиционную стратегию Кубани до 2030 года

Strategy Partners (входит в экосистему Сбера) представила стратегию привлечения инвестиций в экономику Краснодарского края до 2030 года и дорожную карту по реализации стратегии. Документы разработали вместе с отраслевыми министерствами, Сбербанком, представителями бизнеса и экспертами. Стратегию представили губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. «Привлечение инвестиций — одно из ключевых условий развития экономики, а значит, благополучия жителей. За последние годы нам удалось создать в крае благоприятный деловой климат, одну из самых эффективных в стране систем поддержки бизнеса. Согласно новой стратегии, мы планируем привлечь в экономику 13 трлн рублей инвестиций», — прокомментировал Кондратьев.

Губернатор предложил обсудить стратегию со всеми главами районов. Инвестиционную стратегию разработали, чтобы увеличить поддержку инвестиций из краевого бюджета и преодолеть барьеры: дефицит готовых промышленных площадок, размер инвестиций для получения налоговых льгот, тарифы на электроэнергию (в среднем на 20% выше, чем у регионов-конкурентов), дефицит квалифицированных кадров, низкое качество соцсферы и городской среды. Партнер Strategy Partners Алексей Праздничных подчеркнул, что благодаря стратегии экономика Краснодарского края может расти не меньшими темпами, чем у сопоставимых лидеров (Калужская область, Приморский край; Московская область и Республика Татарстан). В этом случае — если инвестиции будут увеличиваться на 8% в год — валовый региональный продукт удвоится к 2030 году. Разработчики инвестстратегии рассказали, что добиться такого роста можно за счет секторов с наиболее благоприятными условиями для развития: туризма, промышленности и информационных технологий. В каждом секторе определили до десяти приоритетных направлений, которые имеют хорошие рыночные перспективы, и проанализировали, в каких муниципалитетах есть перспективные ниши для каждого из них. В новые проекты до 2030 года необходимо привлечь около 450 млрд рублей.