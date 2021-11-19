До 2030 года в экономику Кубани планируют привлечь 13 трлн инвестиций

Партнерский Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
    © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Strategy Partners представила губернатору инвестиционную стратегию Кубани до 2030 года

Strategy Partners (входит в экосистему Сбера) представила стратегию привлечения инвестиций в экономику Краснодарского края до 2030 года и дорожную карту по реализации стратегии. Документы разработали вместе с отраслевыми министерствами, Сбербанком, представителями бизнеса и экспертами. Стратегию представили губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.

«Привлечение инвестиций — одно из ключевых условий развития экономики, а значит, благополучия жителей. За последние годы нам удалось создать в крае благоприятный деловой климат, одну из самых эффективных в стране систем поддержки бизнеса. Согласно новой стратегии, мы планируем привлечь в экономику 13 трлн рублей инвестиций», — прокомментировал Кондратьев.

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Инвестиционную стратегию разработали, чтобы увеличить поддержку инвестиций из краевого бюджета и преодолеть барьеры: дефицит готовых промышленных площадок, размер инвестиций для получения налоговых льгот, тарифы на электроэнергию (в среднем на 20% выше, чем у регионов-конкурентов), дефицит квалифицированных кадров, низкое качество соцсферы и городской среды.

Партнер Strategy Partners Алексей Праздничных подчеркнул, что благодаря стратегии экономика Краснодарского края может расти не меньшими темпами, чем у сопоставимых лидеров (Калужская область, Приморский край; Московская область и Республика Татарстан). В этом случае — если инвестиции будут увеличиваться на 8% в год — валовый региональный продукт удвоится к 2030 году.

Разработчики инвестстратегии рассказали, что добиться такого роста можно за счет секторов с наиболее благоприятными условиями для развития: туризма, промышленности и информационных технологий. В каждом секторе определили до десяти приоритетных направлений, которые имеют хорошие рыночные перспективы, и проанализировали, в каких муниципалитетах есть перспективные ниши для каждого из них. В новые проекты до 2030 года необходимо привлечь около 450 млрд рублей.

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«Сбер остается ключевым финансовым партнером региона. Мы работаем с большим числом предпринимателей в разных секторах экономики и накопили экспертизу в оценке любых бизнес-моделей: от небольшой кофейни в Краснодаре до крупных промышленных высокотехнологичных производств. С новыми возможностями экосистемы Сбера и при поддержке Strategy Partners мы уже реализуем ключевые направления инвестиционной стратегии», — отметила управляющий отделением Сбербанка в Краснодарском крае и Адыгее Татьяна Сергиенко.

Эксперты Strategy Partners рекомендовали активизировать работу с инвесторами: не только принимать и сопровождать тех, кто уже решил вложиться в Краснодарский край, но и работать с потенциальными инвесторами.

«Для этого необходимы определенные организационные и кадровые изменения, включая формирование команды профессионалов, которая сможет говорить с бизнесом на одном языке и убеждать его прийти на Кубань», — добавил Праздничных.

Вениамин Кондратьев Инвестиции Сбербанк

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