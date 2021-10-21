53% краснодарцев уверены, что инвестировать важно, — Сбер

Сбер спросил у россиян, что они думают об инвестировании

53% краснодарцев уверены, что для улучшения благосостояния нужно инвестировать. В России это мнение разделяет почти 40% населения. В 2019 году аналогичный ответ давали 26,6% опрошенных, а в 2020 году — 29,5%. Больше всего тех, кто согласен учиться зарабатывать на финансовых рынках и ценных бумагах для повышения уровня жизни, живет в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Красноярске и Ростове-на-Дону. В разных городах так ответило от 24% до 64% респондентов.

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«Интерес жителей Кубани к инвестициям отчасти связан с тем, что сегодня для вложения необходим только смартфон, доступ в интернет и банковское приложение. Судя по опыту последних лет и данным исследований, в перспективе фондовым рынком будет пользоваться все больше краснодарцев», — считает управляющая Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко. Главными способами повысить доход россияне по-прежнему считают необходимость больше и лучше работать (67,7%) и получить образование (56,7%). Однако граждане уже почти приравняли вложения на фондовом рынке (38,6%) к получению дохода от собственного бизнеса (44,8%). Женщины и мужчины примерно одинаково отвечали на вопросы, а вот уровень образования играл значительную роль. В важности инвестиций убеждено: 56,2% респондентов с высшим и послевузовским образованием;

47,9% респондентов со средним профессиональным образованием;

34,4% респондентов с неоконченным высшим образованием.

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