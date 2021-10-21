53% краснодарцев уверены, что инвестировать важно, — Сбер
Сбер спросил у россиян, что они думают об инвестировании
53% краснодарцев уверены, что для улучшения благосостояния нужно инвестировать. В России это мнение разделяет почти 40% населения. В 2019 году аналогичный ответ давали 26,6% опрошенных, а в 2020 году — 29,5%.
Больше всего тех, кто согласен учиться зарабатывать на финансовых рынках и ценных бумагах для повышения уровня жизни, живет в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Красноярске и Ростове-на-Дону. В разных городах так ответило от 24% до 64% респондентов.
«Интерес жителей Кубани к инвестициям отчасти связан с тем, что сегодня для вложения необходим только смартфон, доступ в интернет и банковское приложение. Судя по опыту последних лет и данным исследований, в перспективе фондовым рынком будет пользоваться все больше краснодарцев», — считает управляющая Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.
Главными способами повысить доход россияне по-прежнему считают необходимость больше и лучше работать (67,7%) и получить образование (56,7%). Однако граждане уже почти приравняли вложения на фондовом рынке (38,6%) к получению дохода от собственного бизнеса (44,8%).
Женщины и мужчины примерно одинаково отвечали на вопросы, а вот уровень образования играл значительную роль. В важности инвестиций убеждено:
- 56,2% респондентов с высшим и послевузовским образованием;
- 47,9% респондентов со средним профессиональным образованием;
- 34,4% респондентов с неоконченным высшим образованием.
Всероссийская перепись населения:
Мнение опрошенных зависит и от их возраста. Среди людей с высшим образованием в заработке на фондовом рынке заинтересовано:
- 57,9% граждан в возрасте 18‒30 лет;
- 47,9% граждан в возрасте 30‒40 лет;
- 44% опрошенных в возрасте 40‒50 лет.
Исследование провели в сентябре 2021 года в 37 российских городах с населением более 500 тыс. по репрезентативной выборке. Респонденты могли дать несколько ответов на предложенные вопросы.