18 ноября инстаграм мэрии Геленджика сообщил , что сбор пожеланий от граждан завершится через неделю. Чтобы донести властям курорта свое мнение о верном расходовании курортного сбора, надо писать на электронные адреса: sbor-kurort2018@yandex.ru или kurort2019@yandex.ru . Также мэрия уточнила, что средства курортного сбора можно тратить на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание и ремонт курортной инфраструктуры. В сообщении подчеркивалось, что курортный сбор нельзя направить на дороги и коммунальную объекты.

На сайте мэрии перечислили работы, уже выполненные за счет Фонда развития курортной инфраструктуры. Это ремонт фонтана на Лермонтовском бульваре, благоустройство сквера на пересечении улиц Ленина и Садовой, установка скульптур «Куниковцы», «Доктор Сульжинский», «Девушка со стулом», малых архитектурных форм в Архипо-Осиповке и Пшаде, а также туалетных модулей.

Впрочем, в комментариях инстаграма заметили, что туалеты не работают. Самыми частыми и набравшими больше всего лайков стали просьбы создать приют для животных. Также популярными комментариями стали советы направить курортный сбор на борьбу с генпланом.

Как сообщали Юга.ру, с 25 октября во всех округах курорта мэрия проводила общественные слушания, чтобы скорректировать документ с учетом пожеланий жителей, которые массово испугались, что их лишат земельных участков, — по документам, на них наложили обременение. 17 ноября Юга.ру выпустили большой обзор завершившихся слушаний, которые регулярно привлекали тысячи жителей.