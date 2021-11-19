Мэрия Геленджика спросила, на что потратить курортный сбор. В инстаграме ответили: «На борьбу с генпланом и приют для животных»
Администрация Геленджика напомнила, что ждет советы по целям курортного сбора до 26 ноября
18 ноября инстаграм мэрии Геленджика сообщил, что сбор пожеланий от граждан завершится через неделю. Чтобы донести властям курорта свое мнение о верном расходовании курортного сбора, надо писать на электронные адреса: sbor-kurort2018@yandex.ru или kurort2019@yandex.ru.
Также мэрия уточнила, что средства курортного сбора можно тратить на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание и ремонт курортной инфраструктуры. В сообщении подчеркивалось, что курортный сбор нельзя направить на дороги и коммунальную объекты.
На сайте мэрии перечислили работы, уже выполненные за счет Фонда развития курортной инфраструктуры. Это ремонт фонтана на Лермонтовском бульваре, благоустройство сквера на пересечении улиц Ленина и Садовой, установка скульптур «Куниковцы», «Доктор Сульжинский», «Девушка со стулом», малых архитектурных форм в Архипо-Осиповке и Пшаде, а также туалетных модулей.
Впрочем, в комментариях инстаграма заметили, что туалеты не работают. Самыми частыми и набравшими больше всего лайков стали просьбы создать приют для животных. Также популярными комментариями стали советы направить курортный сбор на борьбу с генпланом.
Как сообщали Юга.ру, с 25 октября во всех округах курорта мэрия проводила общественные слушания, чтобы скорректировать документ с учетом пожеланий жителей, которые массово испугались, что их лишат земельных участков, — по документам, на них наложили обременение. 17 ноября Юга.ру выпустили большой обзор завершившихся слушаний, которые регулярно привлекали тысячи жителей.
Закон о курортном сборе был принят в 2017 году, но начало эксперимента отложили на год. В Краснодарском крае ставка курортного сбора составляет 10 рублей в сутки. Юга.ру публиковали карточки о том, как это должно работать и согласуется ли с мировой практикой. В 2020 году сбор приостановили из-за пандемии и собирались возобновить с начала 2021-го.