Суд снял Богодистова с должности главы Геленджика

Краевой суд на год лишил Алексея Богодистова права занимать должность главы Геленджика

Мэра Геленджика Алексея Богодистова лишили должности на год за невыполнение требований прокурора, сообщили в объединенной пресс-службе Краснодарского краевого суда.

С требованием в суд обратился прокурор Геленджика. Причиной послужило невыполнение законных требований прокурора со стороны Богодистова. Главу города привлекли по ст. 17.7 КоАП РФ (Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении). Приговор в законную силу не вступил.

«Деловая газета Юг» написала, что Богодистов не устранил выявленные прокуратурой нарушения законодательства в сфере безопасности дорожного движения, землепользования и контрактной системы.