Глава Адыгеи в Москве встретился с председателем Совета Федерации

Кумпилов сообщил, что в больницах и госпиталях республики достаточно койко-мест для лечения больных ковидом. В рамках прививочной кампании в Адыгее от коронавируса вакцинировали 44% взрослого населения — это 55% от плана.

В Москве глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Они обсудили социально-экономическое развитие региона, реализацию национальных проектов, темпы вакцинации и нехватку медицинских работников в республике.

«Необходимо убеждать, разъяснять, создать людям удобные условия для вакцинации», — откликнулась Матвиенко.

На встрече обсудили укрепление здравоохранения республики, поддержку и обучение медицинских кадров. Кумпилов отметил, что республиканские мединститут и медколледж стали активнее проводить ярмарки вакансий и использовать другие механизмы профориентации.

«Благодаря целевому приему выпускников республики в медицинские вузы, поддержке федерального центра последовательно решаются вопросы нехватки кадров в системе здравоохранения», — уточнил Кумпилов.

В 2020 году в медвузы страны направили 118 выпускников из Адыгеи, 67 человек направили в целевую клиническую ординатуру. В 2021 году продолжили бороться с дефицитом медперсонала: на программы специалитета направили 133 абитуриента, в ординатуру — 33 выпускника специалитета. Со студентами-целевиками заключают договоры, согласно которым они не платят за обучение, но обязаны отработать несколько лет в республике после выпуска. Матвиенко пообещала при необходимости увеличить число целевых мест в медвузах.