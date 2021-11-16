Глава Адыгеи поздравил ректора Финуниверситета в Москве с юбилеем

«Талантливый руководитель, педагог, ученый, известный экономист — вы многое сделали для развития отечественного высшего образования и науки. За время вашего руководства Финансовый университет укрепил статус одного из самых престижных вузов страны, стал настоящей кузницей высококлассных специалистов», — сказал Кумпилов в своем поздравлении.

Кумпилов отметил профессионализм и личные качества, которые позволили Мухадину Эскиндарову заслужить уважение коллег и друзей.

Праздник состоялся в стенах вуза в Москве. Поздравить юбиляра приехали представители правительства, руководители ряда ведущих вузов страны, главы регионов, научные и общественные деятели.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил ректора Финансового университета при Правительстве РФ Мухадина Эскиндарова с 70-летием.

Он также отметил, что Эскиндаров бережно относится к национальным корням и адыгским традициям. Ректор поблагодарил Кумпилова за поздравление и доброе отношение.

Финансовый университет и республика Адыгея плодотворно сотрудничают, выпускники лучших школ региона каждый год поступают в вуз.