В Майкопе обновят сквер и откроют пункт обмена книгами

Адыгея

Распечатать

  • Сквер с памятником Темботу Карашеву © Скриншот Google Maps
    Сквер с памятником Темботу Карашеву © Скриншот Google Maps

Озеленение, дорожки, свет и буккроссинг: жители Майкопа проголосовали за обустройство сквера

В Майкопе начали благоустройство сквера на улице Краснооктябрьской возле памятника адыгскому писателю Темботу Керашеву.

«Именно за эту территорию проголосовало больше всего жителей Майкопа в 2020 году», — объяснил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем инстаграме.

До конца года сквер озеленят, там появятся новые дорожки и малые архитектурные формы с подсветкой. Рядом с ДК «Гигант» установят пункт буккроссинга — бесплатного обмена книгами.

Читайте также:

Кумпилов подчеркнул, что территории благоустраивают не только в столице республики, но и в районных центрах и селах.

«Наша цель — поэтапно создать привлекательную и комфортную среду для жизни в Адыгее», — отметил Кумпилов.

В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» за 2021 год в республике улучшат 44 общественные и дворовые территории. Напомним, на новое освещение горпарка в Майкопе потратят 14 млн рублей.

Благоустройство Майкоп Мурат Кумпилов Памятники Парки

Новости

В Майкопе обновят сквер и откроют пункт обмена книгами
В Краснодаре после столкновения двух автомобилей на путях остановились трамваи
На Кубани впервые зарегистрировали почти 600 случаев коронавируса за сутки
Двух кубанцев заподозрили в отмывании 105 млн рублей и объявили в международный розыск
В краснодарском трамвае пассажиры набросились на девушку, которая отказалась надеть маску
В Новокубанском районе случилось смертельное ДТП с участием фуры с мандаринами и легковушки

Лента новостей

Прогулки по Краснодару
Сегодня, 13:26
Прогулки по Краснодару
Как выглядел парк возле стадиона «Кубань» до благоустройства
Сколько всего Карасунов в Пашковке?
12 ноября, 19:20
Сколько всего Карасунов в Пашковке?
Считаем при помощи аэрофотосъемки
Как думаете, когда в крае отменят QR-коды?

ответить и посмотреть результаты

Реклама на сайте