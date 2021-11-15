В Майкопе обновят сквер и откроют пункт обмена книгами
Озеленение, дорожки, свет и буккроссинг: жители Майкопа проголосовали за обустройство сквера
В Майкопе начали благоустройство сквера на улице Краснооктябрьской возле памятника адыгскому писателю Темботу Керашеву.
«Именно за эту территорию проголосовало больше всего жителей Майкопа в 2020 году», — объяснил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем инстаграме.
До конца года сквер озеленят, там появятся новые дорожки и малые архитектурные формы с подсветкой. Рядом с ДК «Гигант» установят пункт буккроссинга — бесплатного обмена книгами.
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Кумпилов подчеркнул, что территории благоустраивают не только в столице республики, но и в районных центрах и селах.
«Наша цель — поэтапно создать привлекательную и комфортную среду для жизни в Адыгее», — отметил Кумпилов.
В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» за 2021 год в республике улучшат 44 общественные и дворовые территории. Напомним, на новое освещение горпарка в Майкопе потратят 14 млн рублей.