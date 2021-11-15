В Майкопе обновят сквер и откроют пункт обмена книгами

Озеленение, дорожки, свет и буккроссинг: жители Майкопа проголосовали за обустройство сквера

В Майкопе начали благоустройство сквера на улице Краснооктябрьской возле памятника адыгскому писателю Темботу Керашеву.

«Именно за эту территорию проголосовало больше всего жителей Майкопа в 2020 году», — объяснил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем инстаграме.

До конца года сквер озеленят, там появятся новые дорожки и малые архитектурные формы с подсветкой. Рядом с ДК «Гигант» установят пункт буккроссинга — бесплатного обмена книгами.