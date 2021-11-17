«Ростелеком» снова запустил конкурс для региональных журналистов и блогеров

В России пройдет XI конкурс журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»

«Ростелеком» объявил о старте XI конкурса «Вместе в цифровое будущее» для региональных блогеров и журналистов, которые рассказывают о технологиях, трендах, инновационных площадках в ИТ-сфере и телекоммуникациях. Партнерами проекта стали Минцифры, «Шнейдер Электрик» и «Интерфакс».

© Изображение пресс-службы «Ростелекома»

Летом победители прошлого конкурса посетили Минцифры и пообщались с министром Максутом Шадаевым, его заместителями и директорами департаментов. «Все гости хорошо осведомлены о проектах министерства, интересуются технологиями. Сегодня «цифра» в каждом доме, в каждой сфере жизни — от оплаты штрафов до переписи населения. Конечно, граждане должны знать о своих возможностях. Журналисты и блогеры — проводники этой информации. Мы будем рады снова принять победителей в гостях», — рассказала пресс-секретарь Минцифры Анна Ахмадиева. На конкурс принимают материалы и сюжеты, опубликованные с 1 апреля 2021 года по 28 февраля 2022 года, в номинациях: печатная пресса;

телевидение;

радио и подкасты;

интернет-СМИ;

социальные медиа.

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Участники также могут подать работы в две специальные номинации: «Умный город для жизни» от Schneider Electric и «Цифровой стиль жизни» от «Ростелекома». «Мы рады продолжать сотрудничать с «Ростелекомом». У нас есть комплексное видение умного города: концепция «Электричество 4.0», зеленая и цифровая энергия, повышение энергоэффективности зданий, электротранспорт, безуглеродная городская инфраструктура. Чтобы привлечь внимание широкой аудитории к этой идее, мы обратились к блогерам и журналистам», — прокомментировала вице-президент по маркетинговым и цифровым коммуникациям Schneider Electric в России Наталия Деянова. «Участники конкурса помогают читателям разобраться в современных технологиях. Развитие искусственного интеллекта, внедрение методов машинного обучения актуально и для «Интерфакса» — разработчика передовых ИТ-сервисов для управления бизнес-рисками. Как крупнейшее негосударственное информагентство страны мы заинтересованы в поиске журналистов, способных просто и понятно писать о сложных темах», — рассказал главный редактор сайта Interfax.ru Алексей Гапеев.

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