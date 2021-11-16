На Кубани впервые выявили более 600 заражений COVID-19 за сутки

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

16 ноября стало известно, что за прошедшие сутки коронавирусом в Краснодарском крае заразились 636 человек. Вчерашний антирекорд продержался всего день

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, среди заболевших 386 женщин и 250 мужчин. в том числе — 47 детей. Самому младшему пациенту два месяца, самому старшему — 95 лет.

Как сообщали Юга.ру, днем ранее в крае заболели 589 человек. 

  • © yandex.ru/covid19
    © yandex.ru/covid19

Количество случаев за сутки по краю:

  • Краснодар — 236 человек,
  • Сочи — 68,
  • Новороссийске — 37,
  • Крымский район — 25,
  • Геленджик и Кореновский район — по 22,
  • Брюховецкий район — 21,
  • Курганинский район — 20,
  • Абинский район — 19,
  • Туапсинский район — 17,
  • в Северский район — 16,
  • Анапа и Ейский район — по 15,
  • Динской и Тимашевский районы — по 12
  • Ленинградский, Староминской и Славянский районы — по 9,
  • Тбилисский район — 8,
  • Армавир — 6,
  • Каневской и Новопокровский район — по 5,
  • Приморско-Ахтарский район — 4,
  • Кавказский, Красноармейский, Успенский и Усть-Лабинский районы — по 3,
  • Горячий Ключ, Белоглинский и Белореченский районы — по 2,
  • Калининский, Крыловской, Лабинский, Отрадненский, Тихорецкий, Гулькевичский районы — по 1.
  • © yandex.ru/covid19
    © yandex.ru/covid19

С подозрением на коронавирус в госпиталях лечится 6 тыс. 100 человек, у 3 тыс. 274 пациентов диагноз подтвержден. На дому лечатся 32 тыс. 3 человека. За последние сутки умерли 53 человека. За всю пандемию в крае официально подтвердили 87 тыс. 396 случаев COVID-19. Скончались 8 тыс. 126 человек.

Тем временем в компании «ЕвроХим» число заболевших снизилось на 75% после начала массовой вакцинации.

Здравоохранение Коронавирус Медицина

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