На Кубани впервые выявили более 600 заражений COVID-19 за сутки
16 ноября стало известно, что за прошедшие сутки коронавирусом в Краснодарском крае заразились 636 человек. Вчерашний антирекорд продержался всего день
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, среди заболевших 386 женщин и 250 мужчин. в том числе — 47 детей. Самому младшему пациенту два месяца, самому старшему — 95 лет.
Как сообщали Юга.ру, днем ранее в крае заболели 589 человек.
Количество случаев за сутки по краю:
- Краснодар — 236 человек,
- Сочи — 68,
- Новороссийске — 37,
- Крымский район — 25,
- Геленджик и Кореновский район — по 22,
- Брюховецкий район — 21,
- Курганинский район — 20,
- Абинский район — 19,
- Туапсинский район — 17,
- в Северский район — 16,
- Анапа и Ейский район — по 15,
- Динской и Тимашевский районы — по 12
- Ленинградский, Староминской и Славянский районы — по 9,
- Тбилисский район — 8,
- Армавир — 6,
- Каневской и Новопокровский район — по 5,
- Приморско-Ахтарский район — 4,
- Кавказский, Красноармейский, Успенский и Усть-Лабинский районы — по 3,
- Горячий Ключ, Белоглинский и Белореченский районы — по 2,
- Калининский, Крыловской, Лабинский, Отрадненский, Тихорецкий, Гулькевичский районы — по 1.
С подозрением на коронавирус в госпиталях лечится 6 тыс. 100 человек, у 3 тыс. 274 пациентов диагноз подтвержден. На дому лечатся 32 тыс. 3 человека. За последние сутки умерли 53 человека. За всю пандемию в крае официально подтвердили 87 тыс. 396 случаев COVID-19. Скончались 8 тыс. 126 человек.
Тем временем в компании «ЕвроХим» число заболевших снизилось на 75% после начала массовой вакцинации.