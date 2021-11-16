На Кубани впервые выявили более 600 заражений COVID-19 за сутки

16 ноября стало известно, что за прошедшие сутки коронавирусом в Краснодарском крае заразились 636 человек. Вчерашний антирекорд продержался всего день

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, среди заболевших 386 женщин и 250 мужчин. в том числе — 47 детей. Самому младшему пациенту два месяца, самому старшему — 95 лет.

Как сообщали Юга.ру, днем ранее в крае заболели 589 человек.