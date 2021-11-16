В компании «ЕвроХим» на 75% снизился уровень заболеваемости ковидом

Количество заболевших сотрудников «ЕвроХима» снизилось в четыре раза с начала массовой вакцинации

В январе на предприятиях «ЕвроХима» начали массовую вакцинацию сотрудников. В пресс-службе компании рассказали, что в среднем с февраля по ноябрь фиксировали в четыре раза меньше заражений коронавирусом, чем в ноябре-декабре прошлого года. А уровень заболеваемости среди сотрудников ниже, чем в целом по стране.

Оперштаб «ЕвроХима» по борьбе с коронавирусом разработал план действий, чтобы обеспечить работникам безопасные условия труда. Вакцинация — одна из мер, которые принимают на производствах, чтобы сохранить здоровье сотрудников и их семей, обеспечить бесперебойную работу предприятий.

«ЕвроХим — Белореченские Минудобрения» организовал вакцинацию сначала в Центральной районной больнице Белореченска, а после в здравпункте организации. Прививку ставят бесплатно, по желанию работника и при отсутствии противопоказаний. Чтобы избежать скопления людей, для желающих привиться составили специальный график. Уже к июню более 60% сотрудников «ЕвроХим-БМУ» привились от коронавируса. В сентябре на предприятии начали ревакцинацию.

Напомним, в октябре «ЕвроХим-БМУ» провел видеоконференцию с разработчиком «Спутника V».