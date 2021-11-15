На Кубани впервые зарегистрировали почти 600 случаев коронавируса за сутки
По данным на 15 ноября, за сутки коронавирусом в Краснодарском крае крае заразились 589 человек. Это абсолютный антирекорд за весь период пандемии
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за 15 ноября в крае суточный прирост новых пациентов составил 589 человек. Инфекцию также нашли у 48 детей. Самому младшему пациенту исполнился 1 месяц. За сутки в регионе от коронавируса скончались 48 человек, выздоровели — 54 пациента. Днем ранее в крае заболели 494 человек. Это на 95 случаев меньше, чем 15 ноября.
Количество случаев за сутки в каждом регионе:
- Краснодар — 173;
- Новороссийск — 36;
- Тимашевский район — 27;
- Сочи и Ейский район — по 25;
- Геленджик — 22;
- Брюховецкий район — 19,
- Динской район — 17;
- Крымский район — 15;
- Анапа и Красноармейский район — по 14;
- Армавир, Курганинский, Павловский, Лабинский районы — по 13;
- Северский район — 12;
- Туапсинский, Выселковский и Ленинградский районы — по 11;
- Славянский и Мостовский районы — по 10;
- Староминский и Усть-Лабинский районы — по 8;
- Темрюкский район — 7;
- Кавказский и Приморско-Ахтарский районы — по 6;
- Каневской, Кущевский, Тбилисский, Новопокровский районы — по 5.
- Абинский, Белоглинский, Успенский и Новокубанский районы — по 4;
- Калининский, Отрадненский, Щербиновский — по 3;
- Гулькевичский район — 2;
- Горячий Ключ, Апшеронский, Крыловской районы — по одному.
Лечение в госпиталях проходят 6 тыс. 203 человека с подозрением на коронавирусную инфекцию, у 3 тыс. 226 человек диагноз подтвердился. Лечатся на дому 32 тыс. 159 человек.
За весь период пандемии в регионе официально подтвердилось 86 тыс. 760 случаев COVID-19. Скончались — 8 тыс. 73 человека.
Как писали Юга.ру, в Усть-Лабинск в ковидном госпитале 12 ноября умерла семилетняя девочка. За два дня до этого ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии из станицы Кирпильской. В обстоятельствах разбирается прокуратура.