На Кубани впервые зарегистрировали почти 600 случаев коронавируса за сутки

Краснодарский край

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  • © Фото Mufid Majnun, unsplash.com
    © Фото Mufid Majnun, unsplash.com

По данным на 15 ноября, за сутки коронавирусом в Краснодарском крае крае заразились 589 человек. Это абсолютный антирекорд за весь период пандемии

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за 15 ноября в крае суточный прирост новых пациентов составил 589 человек. Инфекцию также нашли у 48 детей. Самому младшему пациенту исполнился 1 месяц. За сутки в регионе от коронавируса скончались 48 человек, выздоровели — 54 пациента. Днем ранее в крае заболели 494 человек. Это на 95 случаев меньше, чем 15 ноября. 

  • © Фото: yandex.ru/covid19
    © Фото: yandex.ru/covid19

Количество случаев за сутки в каждом регионе:

  • Краснодар — 173;
  • Новороссийск — 36;
  • Тимашевский район — 27;
  • Сочи и Ейский район — по 25;
  • Геленджик — 22;
  • Брюховецкий район — 19,
  • Динской район — 17;
  • Крымский район — 15;
  • Анапа и Красноармейский район — по 14;
  • Армавир, Курганинский, Павловский, Лабинский районы — по 13;
  • Северский район — 12;
  • Туапсинский, Выселковский и Ленинградский районы — по 11;
  • Славянский и Мостовский районы — по 10;
  • Староминский и Усть-Лабинский районы — по 8;
  • Темрюкский район — 7;
  • Кавказский и Приморско-Ахтарский районы — по 6;
  • Каневской, Кущевский, Тбилисский, Новопокровский районы — по 5.
  • Абинский, Белоглинский, Успенский и Новокубанский районы — по 4;
  • Калининский, Отрадненский, Щербиновский — по 3;
  • Гулькевичский район — 2;
  • Горячий Ключ, Апшеронский, Крыловской районы — по одному.

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Лечение в госпиталях проходят 6 тыс. 203 человека с подозрением на коронавирусную инфекцию, у 3 тыс. 226 человек диагноз подтвердился. Лечатся на дому 32 тыс. 159 человек.

За весь период пандемии в регионе официально подтвердилось 86 тыс. 760 случаев COVID-19. Скончались — 8 тыс. 73 человека.

  • © Фото: yandex.ru/covid19
    © Фото: yandex.ru/covid19

Как писали Юга.ру, в Усть-Лабинск в ковидном госпитале 12 ноября умерла семилетняя девочка. За два дня до этого ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии из станицы Кирпильской. В обстоятельствах разбирается прокуратура. 

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