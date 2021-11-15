На Кубани впервые зарегистрировали почти 600 случаев коронавируса за сутки

По данным на 15 ноября, за сутки коронавирусом в Краснодарском крае крае заразились 589 человек. Это абсолютный антирекорд за весь период пандемии

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за 15 ноября в крае суточный прирост новых пациентов составил 589 человек. Инфекцию также нашли у 48 детей. Самому младшему пациенту исполнился 1 месяц. За сутки в регионе от коронавируса скончались 48 человек, выздоровели — 54 пациента. Днем ранее в крае заболели 494 человек. Это на 95 случаев меньше, чем 15 ноября.

Количество случаев за сутки в каждом регионе:

Лечение в госпиталях проходят 6 тыс. 203 человека с подозрением на коронавирусную инфекцию, у 3 тыс. 226 человек диагноз подтвердился. Лечатся на дому 32 тыс. 159 человек.

За весь период пандемии в регионе официально подтвердилось 86 тыс. 760 случаев COVID-19. Скончались — 8 тыс. 73 человека.