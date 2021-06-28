«20 добрых дел «ЕвроХима»: больнице Белореченска подарили новое оборудование
«Еврохим-БМУ» подарил Центральной районной больнице Белореченска новый операционный светильник
«ЕвроХим — Белореченские Минудобрения» в рамках социального проекта «20 добрых дел «ЕвроХима» подарил хирургическому отделению ЦРБ Белореченска операционный двухкупольный светодиодный светильник. Он оснащен простым и интуитивно понятным пультом управления, имеет восемь ступеней яркости и широкий диапазон вращения с помощью эргономичной стерильной рукоятки.
Исполнительный директор «ЕвроХим-БМУ» Вадим Паршаков передал оборудование главному врачу больницы Фатиме Хадипаш и заведующей операционным отделением Ольге Слюсаревской. Паршаков поздравил медперсонал больницы с профессиональным праздником, который состоялся накануне.
«С центральной районной больницей мы сотрудничаем давно, помогаем и поддерживаем. Особенно сегодня, в период борьбы с тяжелым заболеванием. Здравоохранение — одна из главных сфер в регионе, которая нуждается в особом внимании со стороны властей и местного бизнеса», — объясняет Паршаков.
«ЕвроХим — Белореченские Минудобрения» выделяет средства на оборудование, транспорт, обучение и покупку жилья для медперсонала. В прошлом году завод закупил для медицинских сотрудников ЦРБ тысячу защитных костюмов, передавал необходимые врачам и пациентам СИЗ — маски, антисептики и перчатки.