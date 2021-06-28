«20 добрых дел «ЕвроХима»: больнице Белореченска подарили новое оборудование

«ЕвроХим — Белореченские Минудобрения» в рамках социального проекта «20 добрых дел «ЕвроХима» подарил хирургическому отделению ЦРБ Белореченска операционный двухкупольный светодиодный светильник. Он оснащен простым и интуитивно понятным пультом управления, имеет восемь ступеней яркости и широкий диапазон вращения с помощью эргономичной стерильной рукоятки.

Исполнительный директор «ЕвроХим-БМУ» Вадим Паршаков передал оборудование главному врачу больницы Фатиме Хадипаш и заведующей операционным отделением Ольге Слюсаревской. Паршаков поздравил медперсонал больницы с профессиональным праздником, который состоялся накануне.