«ЕвроХим» провел видеоконференцию с разработчиком «Спутника V»

Партнерский Краснодарский край

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«ЕвроХим-БМУ» опубликовал запись встречи с разработчиком вакцины от Covid-19

Сотрудники компании «ЕвроХим — Белореченские Минудобрения» в прямом эфире задали вопросы о вакцинации и ревакцинации разработчику «Спутника V» — микробиологу, заместителю директора по научной работе Центра имени Н. Ф. Гамалеи Денису Логунову.

Запись онлайн-встречи с Логуновым можно посмотреть в инстаграм-аккаунте «ЕвроХим-БМУ» и на ютуб-канале.

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Юга.ру писали, что Форум Доноров наградил соцпрограмму «20 добрых дел «ЕвроХима».

Напомним, власти России предложили объявить нерабочую неделю из-за ковида.

Вакцинация ЕвроХим Коронавирус Онлайн-конференции

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