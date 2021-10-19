«ЕвроХим» провел видеоконференцию с разработчиком «Спутника V»
«ЕвроХим-БМУ» опубликовал запись встречи с разработчиком вакцины от Covid-19
Сотрудники компании «ЕвроХим — Белореченские Минудобрения» в прямом эфире задали вопросы о вакцинации и ревакцинации разработчику «Спутника V» — микробиологу, заместителю директора по научной работе Центра имени Н. Ф. Гамалеи Денису Логунову.
Запись онлайн-встречи с Логуновым можно посмотреть в инстаграм-аккаунте «ЕвроХим-БМУ» и на ютуб-канале.
Видеоконференцию организовал оперштаб «ЕвроХима», который с начала пандемии поддерживает сотрудников холдинга, в том числе рассказывает, как обезопасить себя и близких.
Юга.ру писали, что Форум Доноров наградил соцпрограмму «20 добрых дел «ЕвроХима».
Напомним, власти России предложили объявить нерабочую неделю из-за ковида.