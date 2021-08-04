Как экологи в Белореченском районе следят за чистотой воздуха

Общественные экологи Краснодарской краевой экологической общественной организации «Экологическое содружество» ежемесячно производят замеры атмосферного воздуха в Белореченске и Белореченском районе.

Для выявления загрязняющих веществ от деятельности «ЕвроХим-БМУ» специалисты используют передвижной экологической пост и автоматические станции контроля атмосферного воздуха, которые установлены в поселке Мирном и в хуторе Долгогусеве Белореченского района — ближайших населенных пунктах к санитарно-защитной зоне «ЕвроХим-БМУ».

Согласно результатам исследований, атмосферный воздух в Белореченске и Белореченском районе соответствуют норме, а концентрация загрязняющих веществ в воздухе — в пределах предельно допустимой концентрации.

Экологические станции установлены компанией «ЕвроХим-БМУ» в рамках политики добровольного экологического мониторинга атмосферного воздуха.

Экологические посты укомплектованы газоаналитическим комплексом с сертифицированными приборами, которые в автоматическом режиме контролируют концентрацию загрязняющих веществ в атмосфере. На станции также установлены метеорологические комплексы, которые выполняют замеры температуры атмосферного воздуха, скорости и направлении ветра, параметры атмосферного давления и относительной влажности воздуха.

С результатами мониторинга в режиме онлайн можно ознакомиться на сайте министерства природных ресурсов Краснодарского края в разделе «Экологический мониторинг в Краснодарском крае».