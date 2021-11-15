В Союзе транспортников Кубани объяснили, почему поднимутся цены на проезд в общественном транспорте

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Союз транспортников Кубани рассказал об условиях, влияющих на подъем стоимости проезда в общественном транспорте

Напомним, ранее стало известно, что цена проезда в некоторых краснодарских маршрутках вырастет до 35 рублей. Руководитель городского общественного движения «Транспортная инициатива» Марина Репещук рассказала, что причиной этому послужил резкий рост цен на горюче-смазочные материалы, запчасти и страховки.

В Союзе транспортников Кубани рассказали «Кубань 24», что пассажиропоток упал на 20%. На это повлиял масочный режим и страх людей заразиться коронавирусом. 

Кроме того, цена топлива подорожала в среднем на 16%, запчасти стали дороже на 20-25%. Повышение стоимости на 5 рублей как раз и станут теми самыми 16%. В организации сказали, что перевозчик даже не закладывал дополнительную прибыль. Это только компенсация инфляции. 

Как писали Юга.ру, повышение цен устраивает не всех. 4 ноября в Краснодаре активист Сергей Елизаров вышел на одиночный пикет. Он выразил недовольство из-за подорожания бензина и продуктов.

Краснодар Общественный транспорт

Новости

В ДТП в Туапсинском районе погиб четырехлетний ребенок
В Союзе транспортников Кубани объяснили, почему поднимутся цены на проезд в общественном транспорте
В Юбилейном микрорайоне Краснодара закончили строить бетонный скейт-парк
В Тимашевске пенсионер-колясочник придумал устройство, чтобы подниматься домой. К нему приехали мэр и зампрокурора
Администрация Краснодара назвала пятерых кандидатов на должность мэра города
Издатель «Медиазоны»* Петр Верзилов* объявлен в розыск

Лента новостей

Прогулки по Краснодару
Сегодня, 13:26
Прогулки по Краснодару
Как выглядел парк возле стадиона «Кубань» до благоустройства
Сколько всего Карасунов в Пашковке?
12 ноября, 19:20
Сколько всего Карасунов в Пашковке?
Считаем при помощи аэрофотосъемки
Как думаете, когда в крае отменят QR-коды?

ответить и посмотреть результаты

Реклама на сайте