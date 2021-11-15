В Союзе транспортников Кубани объяснили, почему поднимутся цены на проезд в общественном транспорте

Напомним, ранее стало известно, что цена проезда в некоторых краснодарских маршрутках вырастет до 35 рублей. Руководитель городского общественного движения «Транспортная инициатива» Марина Репещук рассказала, что причиной этому послужил резкий рост цен на горюче-смазочные материалы, запчасти и страховки.

В Союзе транспортников Кубани рассказали «Кубань 24», что пассажиропоток упал на 20%. На это повлиял масочный режим и страх людей заразиться коронавирусом.

Кроме того, цена топлива подорожала в среднем на 16%, запчасти стали дороже на 20-25%. Повышение стоимости на 5 рублей как раз и станут теми самыми 16%. В организации сказали, что перевозчик даже не закладывал дополнительную прибыль. Это только компенсация инфляции.