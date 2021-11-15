Издатель «Медиазоны»* Петр Верзилов* объявлен в розыск

15 ноября стало известно, что издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова* объявили в розыск. Информация об этом есть в базе розыска МВД РФ. В карточке журналиста говорится, что его ищут по статье УК. Какой именно — не указывается.

В эфире радио «Эхо Москвы» адвокат издателя Леонид Соловьев сообщил, что в розыск Верзилова* объявили еще в начале года. Это произошло из-за того, что он уехал из России, хотя находился под подпиской о невыезде. На него завели дело из-за сокрытия второго гражданства.

«Насколько я знаю, сейчас Верзилов находится за рубежом. И при пересечении границы России единственное, что ему может грозить, — это то, что он будет доставлен к следователю. Заочная мера пресечения ему никакая не изменялась и дополнительно не избиралась», — сказал адвокат.