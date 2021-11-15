Издатель «Медиазоны»* Петр Верзилов* объявлен в розыск

Краснодарский край

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  • © Фото из инстаграма Петра Верзилова*, instagram.com/petyaverzilov
    © Фото из инстаграма Петра Верзилова*, instagram.com/petyaverzilov

МВД России объявило в розыск издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова*. Адвокат журналиста объяснил, что происходит

*Минюст РФ включил издание «Медиазону» и журналиста Петра Верзилова в реестр СМИ, выполняющих функции иностранных агентов, 29.09.2021 года.

15 ноября стало известно, что издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова* объявили в розыск. Информация об этом есть в базе розыска МВД РФ. В карточке журналиста говорится, что его ищут по статье УК. Какой именно — не указывается.

  • © Скриншот из базы розыска МВД РФ
    © Скриншот из базы розыска МВД РФ

В эфире радио «Эхо Москвы» адвокат издателя Леонид Соловьев сообщил, что в розыск Верзилова* объявили еще в начале года. Это произошло из-за того, что он уехал из России, хотя находился под подпиской о невыезде. На него завели дело из-за сокрытия второго гражданства.

«Насколько я знаю, сейчас Верзилов находится за рубежом. И при пересечении границы России единственное, что ему может грозить, — это то, что он будет доставлен к следователю. Заочная мера пресечения ему никакая не изменялась и дополнительно не избиралась», — сказал адвокат.

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Издание «The Village» еще летом 2020 года писало, что на Верзилова* завели дело из-за канадского гражданства, о котором он не уведомил органы. Гражданство страны он получил после того, как окончил там школу.

Сам Верзилов* ситуацию пока никак не прокомментировал.

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