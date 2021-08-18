Турнир по World of Tanks от «Ростелекома» посмотрело более 250 тысяч человек
В онлайн-турнире по игре World of Tanks от «Ростелекома» сразились компании из северных и южных регионов России. Победил Краснодарский край
«Ростелеком» организовал второй товарищеский онлайн-турнир между командами из северных и южных регионов страны. В виртуальных боях игроки из Краснодара, Ростова и Махачкалы встретились с киберспортсменами из Новосибирска и Томска. За битвой наблюдало более 250 тыс. зрителей.
В шоу участвовали 6 команд из 18 победителей региональных турниров «Ростелекома»: ULTRA (Дагестан), «Псевдо» (Ростов-на-Дону), RELAX (Краснодар), «Печенеги» (Новосибирск), GJ (Новосибирск), Winx (Новосибирск и Томск). Команды провели девять матчей по три боя.
Кроме того, организаторы пригласили к игре популярных стримеров — Анатолия TheAnatolich Баракова, Владислава __NIDIN__ Фёдорова, Никиту Shotnik Пахомова, Ивана BEOWULF422 Яворского, Михаила Билли Опрышко и Виктора TaHkucm_AC Харламова. А на YouTube-каналах Артема IIomudop_MSK Кузнецова и Дмитрия EL COMENTANTE Пановского организовали парную трансляцию.
«Уже второй год мы проводим онлайн-сражения и отмечаем интерес участников и зрителей к таким мероприятиям. Наши турниры связывают игроков, разделенных тысячами километров. Мы намерены масштабировать встречи и подключать другие регионы к участию», — рассказал директор департамента внешних коммуникаций «Ростелекома» на юге Вячеслав Плеханов.
Первое место завоевала команда RELAX из Краснодара. Победители получили призы «Ростелекома» и игровое золото Wargaming.
«Мы давно участвуем в турнирах «Ростелекома» и не первый раз побеждаем. За это время мы познакомились и подружились со многими командами. Нам нравится этот формат: круто, что вместе с нами играют известные стримеры. Надеемся побеждать и дальше!» — поделился капитан победившей команды Даниил Галаев.
Специально для любителей компьютерных игр «Ростелеком» разработал тариф домашнего интернета «Игровой». Тарифный план включает высокоскоростной доступ в интернет с низким пингом, бонусы и премиум-аккаунт для трех игр Wargaming: World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes.
На базе тарифа появилась целая экосистема игровых сервисов. Ее важный элемент — роутер «Игровой RT-X», разработанный вместе с компанией Huawei. Он повышает уровень гейминга за счет искусственного интеллекта, приоритизации трафика и сокращения времени обмена данными с удаленными серверами.
Узнать подробности об игровой экосистеме можно на сайте или по телефону 8-800-100-0-800.