Турнир по World of Tanks от «Ростелекома» посмотрело более 250 тысяч человек

В онлайн-турнире по игре World of Tanks от «Ростелекома» сразились компании из северных и южных регионов России. Победил Краснодарский край

«Мы давно участвуем в турнирах «Ростелекома» и не первый раз побеждаем. За это время мы познакомились и подружились со многими командами. Нам нравится этот формат: круто, что вместе с нами играют известные стримеры. Надеемся побеждать и дальше!» — поделился капитан победившей команды Даниил Галаев.

Специально для любителей компьютерных игр «Ростелеком» разработал тариф домашнего интернета «Игровой». Тарифный план включает высокоскоростной доступ в интернет с низким пингом, бонусы и премиум-аккаунт для трех игр Wargaming: World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes.

На базе тарифа появилась целая экосистема игровых сервисов. Ее важный элемент — роутер «Игровой RT-X», разработанный вместе с компанией Huawei. Он повышает уровень гейминга за счет искусственного интеллекта, приоритизации трафика и сокращения времени обмена данными с удаленными серверами.

