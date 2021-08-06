«Ростелеком» предложил пользователям создать тарифы с учетом своих потребностей

С конструктором пакетного предложения от «Ростелекома» пользователи смогут собрать индивидуальные тарифы

Теперь абоненты «Ростелекома» могут объединить все услуги в один счет, определить оптимальную скорость интернета и количество минут мобильной связи, выбрать пакеты каналов интерактивного ТВ и фильмов в онлайн-кинотеатре Wink.

Семьям доступна опция совместного использования пакета минут, СМС и безлимитного интернета: подключить можно до 5 номеров.

Пользователи интерактивного ТВ и Wink оценят опцию «Управление просмотром»: она позволяет ставить передачи на паузу и записывать, перематывать рекламу, просматривать архив за последние три дня.

В одну учетную запись ТВ и кинотеатра можно зайти с пяти устройств: телевизоров, компьютеров, планшетов, смартфонов.

«Многие абоненты не используют включенные в тариф услуги или, напротив, вынуждены докупать гигабайты интернета и минуты звонков. «Ростелеком» создал удобный тариф-конструктор, с которым клиенты сами выбирают необходимые услуги и их объем — и никто не переплачивает», — рассказал старший вице-президент по работе с массовым сегментом компании «Ростелеком» Антон Годовиков.

Собрать индивидуальный тариф можно на сайте.

Тариф остается изменяемым и после подключения: если потребности изменились, абонентам достаточно поменять настройки в личном кабинете. Цена уменьшится или увеличится в зависимости от выбора услуг.