В Краснодаре на два месяца позже срока начали ремонтировать «Почтовый тракт»

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Краснодара
    © Фото пресс-службы администрации Краснодара

15 ноября в мэрии Краснодара сообщили о старте реконструкции подъездной дороги к хутору Копанскому. Рабочие уже начали разбирать существующую дорогу

Как писали Юга.ру, бывший мэр Краснодара Евгений Первышов в 2019 году рассказал о планах построить дорогу к хутору Копанскому на месте «Почтового тракта». Тогда Первышов выразил уверенность, что объект закончат в 2022 году. Потом заместитель главы Краснодара Артем Доронин анонсировал начало работ на 2021 год и сообщил, что реконструкцию всего участка дороги, это 11 км, выполнят за счет облигационного займа. Планируется, что сами работы пройдут в два этапа. По первому этапу отремонтируют участок 5,5 км от хутора Копанского в сторону Западного Обхода.

  • © Инфографика пресс-службы мэрии Краснодара
    © Инфографика пресс-службы мэрии Краснодара

В мае 2021 года в администрации города рассказали, что контракт на выполнение работ планируют заключить до 1 августа, а к концу лета — начать сами работы. Однако выбрали подрядчика лишь в сентябре. Контракт будет исполнять ООО «Веста». Затраты на первый этап работ оцениваются в 429 млн рублей.

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15 ноября в мэрии Краснодара объявили о начале работ по первому этапу — 5,5 км от хутора Копанского в сторону Западного Обхода. Движение на участке от гипермаркета «Лента» на Западном Обходе до улицы Центральной в Копанском ограничили до 30 сентября 2022 года, к этому времени там планируют закончить все работы.

«Дорожники уже приступили к разборке существующей дороги и подготовительным работам для устройства основания. В связи с реконструкцией «Почтового тракта» ограничено движение транспорта», — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Дороги Краснодар Строительство

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