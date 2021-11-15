В Краснодаре на два месяца позже срока начали ремонтировать «Почтовый тракт»

15 ноября в мэрии Краснодара сообщили о старте реконструкции подъездной дороги к хутору Копанскому. Рабочие уже начали разбирать существующую дорогу

Как писали Юга.ру, бывший мэр Краснодара Евгений Первышов в 2019 году рассказал о планах построить дорогу к хутору Копанскому на месте «Почтового тракта». Тогда Первышов выразил уверенность, что объект закончат в 2022 году. Потом заместитель главы Краснодара Артем Доронин анонсировал начало работ на 2021 год и сообщил, что реконструкцию всего участка дороги, это 11 км, выполнят за счет облигационного займа. Планируется, что сами работы пройдут в два этапа. По первому этапу отремонтируют участок 5,5 км от хутора Копанского в сторону Западного Обхода.

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В мае 2021 года в администрации города рассказали, что контракт на выполнение работ планируют заключить до 1 августа, а к концу лета — начать сами работы. Однако выбрали подрядчика лишь в сентябре. Контракт будет исполнять ООО «Веста». Затраты на первый этап работ оцениваются в 429 млн рублей.

15 ноября в мэрии Краснодара объявили о начале работ по первому этапу — 5,5 км от хутора Копанского в сторону Западного Обхода. Движение на участке от гипермаркета «Лента» на Западном Обходе до улицы Центральной в Копанском ограничили до 30 сентября 2022 года, к этому времени там планируют закончить все работы.