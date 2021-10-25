На освещение горпарка в Майкопе потратят около 14 млн рублей

До конца года в городском парке Майкопа обновят освещение и центральный вход

В 2021 году горпарку в Майкопе исполнилось 135 лет. В рамках продолжения благоустройства парка до конца года там модернизируют освещение и обновят входную зону.

На освещение потратят около 14 млн рублей из республиканского и городского бюджетов. В парке установят 264 энергосберегающих светильника.

Участок слева от центрального входа, сейчас огороженный забором, благоустроят и откроют.