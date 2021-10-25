На освещение горпарка в Майкопе потратят около 14 млн рублей
До конца года в городском парке Майкопа обновят освещение и центральный вход
В 2021 году горпарку в Майкопе исполнилось 135 лет. В рамках продолжения благоустройства парка до конца года там модернизируют освещение и обновят входную зону.
На освещение потратят около 14 млн рублей из республиканского и городского бюджетов. В парке установят 264 энергосберегающих светильника.
Участок слева от центрального входа, сейчас огороженный забором, благоустроят и откроют.
В ближайшее время планируют потратить 7,7 млн рублей на обновление дорожек, газона, системы полива. На территории парка появятся новые деревья, скамейки и урны, удобные всесезонные кресла.
Также обновят площадь рядом с Пушкинским домом. В здании идет капитальный ремонт.
Ранее Юга.ру рассказывали, что в парке укрепляют берег реки Белой, чтобы создать набережную — она должна открыться в 2022 году. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что в проекте предусмотрена пешеходная дорожка, которая соединит парк с зоной отдыха «Мэздах».
Напомним, поэтапную реконструкцию городского парка начали еще в 2010 году. В 2017 году в Майкопе разработали новую концепцию развития горпарка. Тогда запланировали благоустройство главного входа, нижнего яруса, прогулочной и игровой территории. И собирались гармонично вписать торговые объекты в общий облик парка.
Как сообщили в группе горпарка во «ВКонтакте», в 2019 году появилась входная инсталляция с символом города — яблоком, специалисты установили декоративные деревья и высадили натуральные, начали строить пешеходные дорожки и обустроили лестницу, связывающую разные ярусы парка.