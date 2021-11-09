Глава Адыгеи поручил ускорить темпы работ по нацпроектам из-за роста цен на стройматериалы
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил ускорить темпы работ по нацпроектам, где есть отставание по срокам
На совещании Кабмина Адыгеи глава республики Мурат Кумпилов обсудил ход реализации нацпроектов, госпрограмм и индивидуальной программы развития региона.
В 2021 году в рамках нацпроектов планируют построить или капитально отремонтировать 19 объектов. На 10 объектах работы почти закончены: капремонт здания Гиагинской ДШИ, домов культуры в поселке Прикубанском Тахтамукайского района и в селе Вольном Кошехабльского района, спорткомплексов в Каменномостском и в поселке Первомайском, строительство узла водозаборного сооружения аула Уляп, а также реконструкция узла водозаборного сооружения в хуторе Псекупс и трех подобных объектов в Адыгейске.
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Также обсудили этапы строительства четырех детсадов с ясельными группами в Хатукае, Белом, Садовом и в хуторе Тихонов. К концу 2022 года планируется достроить школу на 1100 мест по улице Михайлова в Майкопе. В следующем году власти хотят построить ряд спортивных комплексов.
На объектах, где есть отставания по сроках, Кумпилов поручил ускорить темпы работ. Это связано с ростом цен на стройматериалы.
«Одновременно со строительством объектов продумывайте вопросы поставки оборудования, а также благоустройства и озеленения прилегающей территории, обустройства парковочных мест, съездов. Каждый проект должен быть доведён до логического завершения, чтобы объекты были функциональными, комфортными и эстетичными», — добавил глава Адыгеи.