Глава Адыгеи поручил ускорить темпы работ по нацпроектам из-за роста цен на стройматериалы

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил ускорить темпы работ по нацпроектам, где есть отставание по срокам

В 2021 году в рамках нацпроектов планируют построить или капитально отремонтировать 19 объектов. На 10 объектах работы почти закончены: капремонт здания Гиагинской ДШИ, домов культуры в поселке Прикубанском Тахтамукайского района и в селе Вольном Кошехабльского района, спорткомплексов в Каменномостском и в поселке Первомайском, строительство узла водозаборного сооружения аула Уляп, а также реконструкция узла водозаборного сооружения в хуторе Псекупс и трех подобных объектов в Адыгейске.

Также обсудили этапы строительства четырех детсадов с ясельными группами в Хатукае, Белом, Садовом и в хуторе Тихонов. К концу 2022 года планируется достроить школу на 1100 мест по улице Михайлова в Майкопе. В следующем году власти хотят построить ряд спортивных комплексов.

На объектах, где есть отставания по сроках, Кумпилов поручил ускорить темпы работ. Это связано с ростом цен на стройматериалы.

«Одновременно со строительством объектов продумывайте вопросы поставки оборудования, а также благоустройства и озеленения прилегающей территории, обустройства парковочных мест, съездов. Каждый проект должен быть доведён до логического завершения, чтобы объекты были функциональными, комфортными и эстетичными», — добавил глава Адыгеи.