Мэрия Краснодара положительно оценила новую выделенку на Северной. А что говорят урбанисты?

Краснодарские чиновники сказали, что выделенка на участке улицы Северной показала положительные результаты. Юга.ру решили узнать мнение общественников по этому поводу

Напомним, с 1 октября в Краснодаре заработала выделенная полоса для общественного транспорта на участке улицы Северной от Красной до Седина. Теперь по крайней правой полосе могут проехать только автобусы, троллейбусы и такси. По мнению чиновников, выделенка в обе стороны сократит на пять минут время преодоления этого отрезка в пиковые часы: потребуется не 20 минут, а 15. В первый день работы выделенки в мэрии сказали, что серьезных пробок из-за нововведения не возникло, а транспорт ездил в обычном режиме. Единственной проблемой стало то, что водители по привычке заезжали на полосу.

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16 октября в пресс-службе мэрии Краснодара сообщили, что из-за выделенки скорость движения на участке выросла в два раза. Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов заявил, что выделенная полоса дает «более эффективную оборачиваемость» рейсов общественного транспорта. «Вдвое ускорилось движение автобусов на этом участке. Экономия времени работы транспорта на линии за день составляет в целом около шестидесяти часов, что позволило увеличить количество оборотных рейсов», — пояснил Архипов. Юга.ру решили узнать, что думают о работе выделенной полосы краснодарские общественники. Руководитель движения «Транспортная инициатива» Марина Репещук сказала, что никаких изменений водители не заметили. «Мы спросили у водителей общественного транспорта и перевозчиков, изменилась ли ситуация на дороге после введения выделенной полосы. Они сказали, что перемен не заметили. Не стало ни лучше, ни хуже», — заявила активистка.

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Краснодарский урбанист Мирослав Валькович отметил, что данные, которые озвучил Архипов, уже фигурировали ранее. Их называли, когда дептранс только презентовал выделенку. Но этот эффект был рассчитан для всей выделенки от улицы Красной до Филатова и не касается внедренного участка: «Видимо, эффект от всей выделенки спроецировали на этот участок. Анализировать эффективность данного участка отдельно нет смысла, кроме как с точки зрения социологии и администрирования. Во-первых, участок слишком короткий, во-вторых, он и ранее был менее загружен общим трафиком, то есть, общественный транспорт и так на нём испытывал минимальные проблемы».