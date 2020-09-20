СК: В Краснодаре полицейский насмерть сбил подростка на переходе и скрылся
20 сентября в следственном комитете рассказали подробности ДТП, произошедшего под Краснодаром с участием полицейского
19 сентября 24-летний полицейский ППС УМВД России по Краснодару двигался на Kia Rio по улице Красной в станице Старокорсунской. По данным следствия, он не снизил скорость перед пешеходным переходом, не уступил переходящей дорогу 16-летней девушке и сбил ее. На место вызвали медиков, девушка скончалась в машине скорой помощи.
Полицейский скрылся с места ДТП, позже его нашли.
В отношении мужчины завели уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть). С подозреваемым продолжает работать следователь, решается вопрос о мере пресечения, сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю.
Как сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, проводится служебная проверка.
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