СК: В Краснодаре полицейский насмерть сбил подростка на переходе и скрылся

20 сентября в следственном комитете рассказали подробности ДТП, произошедшего под Краснодаром с участием полицейского

19 сентября 24-летний полицейский ППС УМВД России по Краснодару двигался на Kia Rio по улице Красной в станице Старокорсунской. По данным следствия, он не снизил скорость перед пешеходным переходом, не уступил переходящей дорогу 16-летней девушке и сбил ее. На место вызвали медиков, девушка скончалась в машине скорой помощи.

Полицейский скрылся с места ДТП, позже его нашли.