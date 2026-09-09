В Сочи и Сириусе отменили плату за вход в нацпарк для местных жителей. Но не везде

Краснодарский край

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  • Сочинский национальный парк © Скриншот фото с сайта npsochi.ru
    Сочинский национальный парк © Скриншот фото с сайта npsochi.ru

С 8 сентября жители Сочи и Сириуса могут бесплатно посещать некоторые территории Сочинского нацпарка

Пресс-служба Сочинского национального парка сообщила, что с 8 сентября жители Сочи и Сириуса, имеющие прописку на территории курорта или федеральной территории, смогут бесплатно посещать природную рекреацию. 

Однако льгота действует не везде. Бесплатно можно посетить зоны, где нет туристической инфраструктуры: леса, берега рек, места без обустроенных маршрутов. Вход на остальные территории, например на экологические тропы, Орлиные скалы, Агурское ущелье и другие места, остается платным. 

Для подтверждения льготы при входе необходимо показать сотрудникам парка паспорт или его нотариально заверенную копию с отметкой о постоянной прописке в Сочи или Сириусе. 

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Также можно предоставить данные из приложения «Госуслуги». Скриншот не примут — только живой доступ к профилю. Однако на большей части парка может отсутствовать интернет, поэтому в пресс-службе рекомендуют взять бумажный документ. 

Помимо туристов, от платы освобождаются гиды-переводчики, экскурсоводы, инструкторы, джипингисты и другие граждане с пропиской в Сочи и Сириусе, которые осуществляют коммерческую деятельность в нацпарке. 

Для остальных граждан стоимость билета в нацпарк составляет 300 рублей, а стоимость посещения экологических троп — 400 рублей. 

Как писали Юга.ру, 12, 13, 19 и 20 сентсбря на «Роза Хутор» пройдут «Дни школьника». Билеты для детей будут стоить 550 рублей.

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