В Сочи и Сириусе отменили плату за вход в нацпарк для местных жителей. Но не везде

С 8 сентября жители Сочи и Сириуса могут бесплатно посещать некоторые территории Сочинского нацпарка

Пресс-служба Сочинского национального парка сообщила, что с 8 сентября жители Сочи и Сириуса, имеющие прописку на территории курорта или федеральной территории, смогут бесплатно посещать природную рекреацию.

Однако льгота действует не везде. Бесплатно можно посетить зоны, где нет туристической инфраструктуры: леса, берега рек, места без обустроенных маршрутов. Вход на остальные территории, например на экологические тропы, Орлиные скалы, Агурское ущелье и другие места, остается платным.

Для подтверждения льготы при входе необходимо показать сотрудникам парка паспорт или его нотариально заверенную копию с отметкой о постоянной прописке в Сочи или Сириусе.