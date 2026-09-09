На М-4 «Дон» в Краснодарском крае с 10 сентября ограничат движение

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

На трассе М-4 «Дон» в Павловском районе начнутся дорожные работы

Пресс-служба компании «Автодор» сообщила, что с 10 сентября на участке с 1220-го по 1223-й км трассы М-4 «Дон» (по направлению в сторону Москвы) изменят схему движения. Для проведения ремонта специалисты будут поочередно перекрывать одну из полос.

Схема ограничений

Схема ограничений

Работы пройдут в районе станицы Старолеушковской. Этот четырехполосный отрезок дороги соответствует категории IБ (высокая пропускная способность и повышенные требования к безопасности) и имеет разделительную полосу.

Завершить ремонт и полностью восстановить движение дорожники планируют до конца сентября.

Водителей просят быть внимательными и следовать указаниям временных дорожных знаков.

Как писали Юга.ру, расширение Ростовского шоссе в Краснодаре отложили до 2031 года. Проект отправят на доработку.

Автомобили Дороги Инфраструктура Павловский район Ремонт дорог Транспорт

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