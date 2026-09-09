На М-4 «Дон» в Краснодарском крае с 10 сентября ограничат движение

Пресс-служба компании «Автодор» сообщила, что с 10 сентября на участке с 1220-го по 1223-й км трассы М-4 «Дон» (по направлению в сторону Москвы) изменят схему движения. Для проведения ремонта специалисты будут поочередно перекрывать одну из полос.