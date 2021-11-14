В Горячем Ключе столкнулось четыре автомобиля. Есть погибшие и пострадавшие

13 ноября на трассе Саратовская — Горячий ключ столкнулось четыре автомобиля. Пострадавших госпитализировали, есть погибшие

13 ноября на дороге Саратовская — Горячий Ключ произошло массовое ДТП. В пресс-службе МВД по Краснодарскому краю сообщили подробности. Авария случилась около 17:40. Водитель автомобиля Datsun выехал на встречную полосу и врезался в автомобили ВАЗ 2110, BMW, Лада Веста. 19-летний водитель и 16-летняя пассажирка ВАЗ 2110 погибли на месте. Пятерых человек госпитализировали с травмами.