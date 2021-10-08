В центре Краснодара иномарка сбила женщину на «зебре»

8 октября в Краснодаре на улице Буденного автомобиль сбил 53-летнюю женщину. Ее доставили в больницу

8 октября в 7:45 в Краснодаре 45-летний местный житель ехал на машине Hyundai по улице Буденного в сторону Леваневского со стороны Седина. На перекрестке с Янковского он сбил 53-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Ее доставили в больницу.

По факту ДТП возбудили административное расследование. Оба участника аварии утверждают, что не нарушали правила движения и двигались согласно сигналу светофора. Теперь полицейские выясняют, кто же виноват в происшествии, сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Напомним, в мае в Краснодаре «Газель» сбила девочку на пешеходном переходе. А в прошлом году также на пешеходном переходе сбили девушку — она получила тяжелые травмы.