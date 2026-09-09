В Новороссийске после атаки БПЛА ввели режим ЧС: 17 человек в больнице, пострадали дома, школы и детсады

Краснодарский край

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  • Последствия атаки БПЛА на Новороссийск, 8 сентября 2026 года © Скриншот видео из телеграм-канала Андрея Кравченко
    Последствия атаки БПЛА на Новороссийск, 8 сентября 2026 года © Скриншот видео из телеграм-канала Андрея Кравченко

Новороссийск подсчитывает ущерб от массированной атаки беспилотников

Предыстория. 8 сентября Новороссийск подвергся массированной атаке БПЛА. Четыре человека погибли, 29 пострадали.

9 сентября мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в городе ввели режим ЧС. В больнице получают медицинскую помощь 17 человек, четверо из них находятся в состоянии средней тяжести.

На данный момент известно о повреждениях восьми многоквартирных и частных жилых домов, трех предприятий и православного храма. В детских садах № 10 и № 22 зафиксировали повреждения стеклопакетов — учреждения не работают.

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Вновь пострадала школа № 15, где до этого уже велись восстановительные работы после предыдущей атаки. Также серьезные разрушения получило здание поликлиники № 2. Прием пациентов временно приостановлен и ведется на улице Первомайской, 11.

Поврежден водопровод на улице Магистральной — специалисты «Водоканала» занимаются его восстановлением. На улицах Советов и Магистральной сломана троллейбусная контактная сеть — движение транспорта на этих участках затруднено.

Кроме того, пожарные продолжают тушить возгорание лесной подстилки в районе хутора Дюрсо.

Как писали Юга.ру, в Анапе из-за атаки БПЛА снова горит заповедник «Утриш».

Новороссийск Происшествия СВО

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