В Новороссийске после атаки БПЛА ввели режим ЧС: 17 человек в больнице, пострадали дома, школы и детсады

Предыстория. 8 сентября Новороссийск подвергся массированной атаке БПЛА. Четыре человека погибли, 29 пострадали.

9 сентября мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в городе ввели режим ЧС. В больнице получают медицинскую помощь 17 человек, четверо из них находятся в состоянии средней тяжести.

На данный момент известно о повреждениях восьми многоквартирных и частных жилых домов, трех предприятий и православного храма. В детских садах № 10 и № 22 зафиксировали повреждения стеклопакетов — учреждения не работают.