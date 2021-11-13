В Краснодаре земельные участки под трамвайную линию хотят отдать для застройки магазинами

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Земли, которые по генплану Краснодара предусмотрены под трамвайную ветку, хотят отдать для застройки коммерческими помещениями

Напомним, декабре 2020 года городские власти рассказали о возможном строительстве трамвайной ветки в Восточной-Кругликовский микрорайон. Тогда чиновники считали, что сейчас реализовать проект невозможно — для строительства новой ветки нужно изымать более 50 участков. При этом краснодарцы, живущие в том районе, были возмущены перспективой сноса их домов.

Трамвайную ветку планируют построить длиной в 9,5 км с 14 остановками и разворотным кольцом. Пассажиропоток на линии составит более 7,5 млн человек в год. Ориентировочная стоимость проекта — 5 млрд рублей.

Депутат гордумы Краснодара Краснодара Алексей Волощук написал в своем фэйсбуке, что жители города часто спрашивают у него, появится ли трамвай на улице Восточно-Кругликовской. Этот вопрос стал волновать людей после того, как в интернете появилась информация, что участки, предусмотренные для строительства трамвайное ветки, отдают под магазины.

Оказалось, что в 2020 году собственники этих участков обратились в городской департамент архитектуры, чтобы получить разрешение на строительство, но им отказали. Тогда владельцы подали иски в суд, чтобы обязать администрацию выдать разрешение. Мэрия суды проиграла.

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Волощук объяснил, что если эти земли застроят, то трамвайная линия вряд ли появится. Дело в том, что при реализации проекта земли нужно будет выкупать. Но в таком случае придется выкупать еще и дорогостоящие магазины. 

«Такое развитие событий, когда генеральный план города и качество жизни тысяч жителей города могут быть перечёркнуты решением собственников участков и суда, на мой взгляд недопустимо. Поэтому на очередном комитете в городской Думе я предложил, а депутаты поддержали меня, продолжить администрации города отстаивать интересы города и горожан в вышестоящих судебных инстанциях, вплоть до Верховного Суда РФ, чтобы не допустить застройку участков для трамвайной ветки в Восточно-Кругликовский», — написал депутат.

Он отметил, что уверен в специалистах правового департамента города, которые помогут защитить генеральный план. Волощук добавил, что будет контролировать эту работу лично.

Благоустройство Краснодар Строительство Трамвай

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