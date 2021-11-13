В Краснодаре земельные участки под трамвайную линию хотят отдать для застройки магазинами

Земли, которые по генплану Краснодара предусмотрены под трамвайную ветку, хотят отдать для застройки коммерческими помещениями

Напомним, декабре 2020 года городские власти рассказали о возможном строительстве трамвайной ветки в Восточной-Кругликовский микрорайон. Тогда чиновники считали, что сейчас реализовать проект невозможно — для строительства новой ветки нужно изымать более 50 участков. При этом краснодарцы, живущие в том районе, были возмущены перспективой сноса их домов. Трамвайную ветку планируют построить длиной в 9,5 км с 14 остановками и разворотным кольцом. Пассажиропоток на линии составит более 7,5 млн человек в год. Ориентировочная стоимость проекта — 5 млрд рублей.

Депутат гордумы Краснодара Краснодара Алексей Волощук написал в своем фэйсбуке, что жители города часто спрашивают у него, появится ли трамвай на улице Восточно-Кругликовской. Этот вопрос стал волновать людей после того, как в интернете появилась информация, что участки, предусмотренные для строительства трамвайное ветки, отдают под магазины. Оказалось, что в 2020 году собственники этих участков обратились в городской департамент архитектуры, чтобы получить разрешение на строительство, но им отказали. Тогда владельцы подали иски в суд, чтобы обязать администрацию выдать разрешение. Мэрия суды проиграла.