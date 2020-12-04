Первышов ответил краснодарцам, которые возмутились планам по строительству трамвайной линии на месте их домов

Жители домов в Восточно-Кругликовском микрорайоне пожаловались, что по Генплану их дома попали под снос из-за строительства трамвайной линии

Накануне в соцсетях появилось видеообращение жителей частных домов в районе улицы Восточно-Кругликовской в Краснодаре. Люди пожаловались, что по новому Генплану их жилье попало под снос из-за строительства трамвайной линии. По словам девушки на видео, с местными жителями никаких собраний не проводили, а трамвай можно провести по параллельным улицам, не затрагивая дома.

Глава Краснодара Евгений Первышов 3 декабря прокомментировал эту ситуацию в своем телеграм-канале. Он рассказал, что получил обращение от жителей улицы Дачной. По его словам, он еще не утверждал проект планировки территории и иные разрешительные документы. Мэр заявил, что выбор трассы должен минимально затрагивать интересы людей и он не ставил задачу сносить дома.

При этом глава города подтвердил, что у администрации есть планы по строительству более 9 км трамвайной линии с разворотным кольцом на улице Домбайской.

«Могу точно сказать, что вести ветку прямо по жилым домам частного сектора мы не будем. К понедельнику разберусь, почему именно такой выбор трассы попал в Генплан», — резюмировал Первышов.

Отметим, что в конце ноября портал Юга.ру направлял запрос в администрацию Краснодара с просьбой разъяснить ситуацию по строительству трамвайной ветки на месте жилых домов.