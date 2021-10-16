В парке «Краснодар» зацвело бутылочное дерево

Краснодарский край

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В парке «Краснодар» расцвела хоризия

Экзотической дерево хоризия в парке «Краснодар», которое часто путают с баобабом, впервые зацвело в 2021 году. Продолжительность жизни цветка совсем недолгая — один день.

«Вскоре бутылочное дерево начнет распускать и остальные бутоны. Следите за ним, когда будете на прогулке», — написали в инстаграме парка.

Цветет дерево осенью. Это уже второй раз, когда оно распускает свои цветы в парке. А чтобы дерево не замерзло и продолжало радовать цветами, на холодное время года его накрыли специальным куполом.

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В парке «Краснодар» зацвело бутылочное дерево
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