Зеленый день: Сбер отметит 180-летие скидками и выгодными предложениями

Председатель Юго-Западного филиала Сбера рассказал об успехах и предложениях компании на пресс-конференции

В «ДонМедиа» прошла пресс-конференция председателя Юго-Западного банка Сбербанка Евгения Титова, приуроченная к 180-летию банка и Зеленому дню. «Наша цель — не бизнес «здесь и сейчас», а закладка «фундамента» новых цифровых рынков в южных регионах страны. 70% контактов с клиентами случается на наших цифровых сервисах, каждый 10-й бизнес развивается с экосистемой Сбера, госсектор при разработке цифровых стратегий получает комплексную экспертизу по десяткам ключевых направлений», — рассказал Титов. В ноябре Сбер традиционно проводит акцию Зеленый день, дарит подарки и скидки до 60% розничным и бизнес-клиентам. Все спецпредложения можно увидеть на сайте. Более 300 сервисов Сбера ежедневно делают жизнь и работу миллионов людей комфортнее. Например, подписки «СберПрайм» и «СберПрайм+» помогают 300 тыс. семей экономить ежегодно до 300 часов времени на покупках в магазинах и до 60 тыс. рублей на других бытовых тратах.

«Сбер остается ключевым финансовым партнером розничного, бизнес- и GR-рынков. Наша база клиентов превышает 12,4 млн розничных и 337 тысяч корпоративных клиентов, совокупный объем бизнеса превышает 3,3 трлн рублей — это почти половина рынка юга и Северо-Кавказа. На основе аналитики потенциала каждого сектора экономики мы строим клиентоцентричную экосистему, продолжаем работать с госпрограммами и клиентскими стратегиями в сферах недвижимости, АПК, ритейла, туризма, экспорта, помогаем развивать малый бизнес, внедрять современные технологии», — подчеркнул Титов. Туризм. Яркий пример клиентоцентричной модели Сбера и перспективный рынок B2C2B2G — туризм. Последние три года турпоток в южные регионы России ежегодно растет на 20-25%. С января по июнь здесь отдохнуло более 15 млн туристов. Сбер расширяет географию безналичной оплаты проезда в транспорте и проживания в гостиницах, рассказывает о новых местах для отдыха, развивает геоинформационные системы и составляет маршруты для путешествий. Компания включилась в реализацию льготной инвестпрограммы Ростуризма, куда вошло 6 проектов в Краснодарском крае и Карачаево-Черкесии общей стоимостью более 21 млрд рублей. Также Сбер развивает аналитическую панель «Туризм».

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Недвижимость. Сбер за несколько лет трансформировал рынок с помощью глубокого анализа бизнес-моделей, финансирования жилой недвижимости, ипотечного кредитования и продажи жилья, развития экосистемы. Ипотечный портфель Юго-Западного банка превысил 500 млрд рублей. На платформе «ДомКлик» представлено 350 тыс. объектов южной жилой недвижимости, в том числе строящихся 214-ФЗ партнерами Сбера. Сейчас портфель Юго-Западного банка на рынке проектного финансирования составляет 170 млрд рублей. Это 8 раз больше, чем три года назад. Эскроу-кредитование позволило застраховать риски покупателей, застройщиков и банков, рынок в целом стал профессиональнее. Сельское хозяйство. Большая часть сельхозугодий России сосредоточена в южных регионах. Большинство сельхозпроизводителей цифровизирует бизнес с технологиями Сбера и пользуется его финансовыми сервисами. Кредитный портфель Юго-Западного банка в агропромышленности превышает 185 млрд рублей. Наряду с программами господдержки у Сбера есть стратегия поддержки местных производителей: например, компания развивает e-grocery сервисы «Самокат» и «СберМаркет». Ответственное финансирование. Сбер работает по 1200 инициативам ESG-подхода. Кредитный портфель «зеленого» финансирования за год вырос в 9 раз и составил почти 18 млрд рублей. Это садоводческие проекты в СКФО; строительство, реконструкция объектов очистных сооружений, водо- и теплосетей в Ростовской области, модернизация производственных площадок в Краснодарском крае. Отдаленные офисы банка в Калмыкии, Дагестане и Карачаево-Черкесии оснащены солнечными батареями. Также Сбер реализует масштабный проект по развитию финграмотности.

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