Хаб СБЕР ЕАПТЕКИ открылся в Краснодаре

Первый хаб-аптека появился в Краснодаре — его открытие состоялось в рамках встречи председателя правления Сбербанка Ольги Голодец и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. На встрече обсудили ключевые вопросы сотрудничества в сфере здравоохранения.

«Теперь жителям города доступны качественные лекарства, редкие и дефицитные препараты с доставкой на дом. Мы признательны администрации края за поддержку и продолжим развиваться в регионе», — поделился основатель и генеральный директор компании СБЕР ЕАПТЕКА Антон Буздалин.

В хабе СБЕР ЕАПТЕКИ представлено более 13 тыс. лекарств и товаров для здоровья и красоты: витаминов, медтехники, средств гигиены. К концу года ассортимент планируют увеличить до 18 тыс. наименований.

«Многие цифровые технологии Сбера уже применяются в Краснодарском крае, а с сегодняшнего дня жители смогут оценить и наш сервис для заказа лекарств. СБЕР ЕАПТЕКА значительно увеличит ассортимент и доступность лекарств в регионе», — подчеркнула управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.