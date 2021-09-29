Хаб СБЕР ЕАПТЕКИ открылся в Краснодаре
Жители Краснодара смогут заказать лекарства на дом из хаба СБЕР ЕАПТЕКИ
Первый хаб-аптека появился в Краснодаре — его открытие состоялось в рамках встречи председателя правления Сбербанка Ольги Голодец и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. На встрече обсудили ключевые вопросы сотрудничества в сфере здравоохранения.
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«Теперь жителям города доступны качественные лекарства, редкие и дефицитные препараты с доставкой на дом. Мы признательны администрации края за поддержку и продолжим развиваться в регионе», — поделился основатель и генеральный директор компании СБЕР ЕАПТЕКА Антон Буздалин.
В хабе СБЕР ЕАПТЕКИ представлено более 13 тыс. лекарств и товаров для здоровья и красоты: витаминов, медтехники, средств гигиены. К концу года ассортимент планируют увеличить до 18 тыс. наименований.
«Многие цифровые технологии Сбера уже применяются в Краснодарском крае, а с сегодняшнего дня жители смогут оценить и наш сервис для заказа лекарств. СБЕР ЕАПТЕКА значительно увеличит ассортимент и доступность лекарств в регионе», — подчеркнула управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.
Курьеры на автомобилях доставляют на дом любые товары, кроме рецептурных и спиртосодержащих препаратов — их можно приобрести в самом хабе или заказать онлайн для самовывоза из любого пункта. Минимальной суммы заказа нет.
Сеть пунктов самовывоза расширят за счет сотрудничества с офлайн-аптеками. СБЕР ЕАПТЕКА собирается открыть в Краснодарском крае более 300 партнерских точек, где покупатели смогут забрать заказ. Сам хаб расположен на улице Московской, 118/2 и рассчитан на отработку примерно 1 тыс. заказов в день.
Забота о здоровье в любом возрасте:
«Все цифровые сервисы Сбера разработаны с учетом различных жизненных ситуаций более чем 100 млн клиентов. Сейчас решения нашей экосистемы способны закрыть почти любую потребность жителей и гостей регионов, бизнеса, органов власти. К примеру, новый хаб СБЕР ЕАПТЕКИ рассчитан не только на жителей Краснодара, но и на растущий поток туристов, который уже в пять раз больше населения Краснодарской агломерации», — отметил председатель Юго-Западного банка ПАО Сбербанк Евгений Титов.
Открытие новой СБЕР ЕАПТЕКИ — часть стратегии развития компании в Юго-Западном регионе, где уже работает семь хабов: в Ростове-на-Дону, Ставрополе, Пятигорске, Махачкале, Грозном, Сочи, а теперь и в Краснодаре. До конца года еще два хаба должны появиться в Новороссийске и Владикавказе.