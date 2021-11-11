В Карасунском округе Краснодара из-за аварии остались без света жители трех улиц
11 ноября в Карасунском округе произошло второе подряд аварийное отключение за два дня
По данным ЕДДС, в Карасунском округе Краснодара в 12:25 произошло отключение электроэнергии из-за повреждения на линии 6-10 кВ. В зону отключения попали три улицы: Победы, Сербская и Феодоссийская. Точное количество домов не уточняется.
В результате аварии были отключены 21 трансформаторная подстанция. Энергетики планируют восстановить подачу электроэнергии к 19:00.
Напомним, как ранее писали Юга.ру, 10 ноября в Карасунском округе из-за аварии без электроэнергии остались 13 улиц и почти 4 тыс. человек. В прошлый раз аварийное отключение произошло 5 ноября.
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