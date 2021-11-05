В Краснодаре 2,7 тыс. человек остались без света из-за аварии

В Краснодаре утром 5 ноября произошло две энергоаварии в Карасунском округе

По данным ЕДДС Краснодара, первое аварийное отключение электроэнергии произошло в 9:57 в Карасунском округе. Без света остались жители 12 улиц: Демидовской, Муромской, Соборной, Уланской, Войсковой, Гренадерской, Становой, Сечевой, Атамана Чепиги, Голубицкой, Базарной Семеновской.

Всего — 1,2 тыс. человек, из них 400 детей. Социально-значимые объекты в зону отключения не попали. Авария произошла из-за повреждения на линии 6-10 кВ на ПС «ПШ-202». Отключено семь трансформаторных подстанций.

Второе отключение случилось в том же округе в 10:01 и коснулось 18 улиц. Света сейчас нет по следующим адресам: 1-я линия, 2-я линия, 3-я линия, 4-я линия, Гагарина, Красных партизан, Темрюкская, Виноградная, Туапсинская, Доватора, Менделеева, Толбухина, Черняховская, Толстого, Федосеева, Баумана, Темрюкская и Крымская.

В зону отключения попали 1,5 тыс. человек (из них 500 детей). Социально-значимые объекты не пострадали. Эта энергоавария случилась из-за повреждения на линии 6-10 кВ на ПС «Западная-2-108», отключено 12 трансформаторных подстанций.

Обе аварии устранают специалисты АО «НЭСК-Электросети». Ориентировочное время восстановительных работ — 4-5 часов.